Bệnh viện Tâm Anh mở phòng khám lớn bậc nhất Hà Nội

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy tọa lạc tại số 265 Cầu Giấy (ngay ga Chùa Hà), thuộc khu cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô - nơi tập trung nhiều khu đô thị, trung tâm hành chính và kinh tế sầm uất.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy là cơ sở thứ 5 trong Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trên toàn quốc. Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

"Siêu phòng khám" hội tụ gần một nghìn chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế luân phiên phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và cấp cứu chuyên sâu, toàn diện, có thể phục vụ hơn 3.000 lượt khám/ngày.

Trong đó, nhiều chuyên gia đang giữ vai trò chủ chốt tại các Hội Y khoa quốc gia, như TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, PGS.TS.BS Trịnh Tuấn Dũng - Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào học Việt Nam, ThS Trần Văn Dần - Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam…

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều Giáo sư, Phó giáo sư từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, trung ương như Việt Đức, Bạch Mai, 108, Nhi Trung ương

Phòng khám được đầu tư 100% máy móc, thiết bị mới và hiện đại, như hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới nhất của GE Healthcare (Mỹ), hệ thống VNG 525 và EyeSeeCam vHIT ở lĩnh vực Tai Mũi Họng, hệ thống kích thích từ trường xuyên sọ thế hệ mới Neuro-MSX điều trị bệnh lý thần kinh, hệ thống đo gắng sức tim mạch SunTech Tango M2 (Mỹ) kết hợp máy đi bộ y khoa BTL (Cộng hòa Séc)...

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla của GE HealthCare (Mỹ) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế theo mô hình "bệnh viện trong ngày" giúp người dân trải nghiệm hành trình y tế toàn diện, từ sàng lọc, thăm khám tổng quát, chuyên khoa, điều trị chuyên sâu. Đặc biệt tích hợp các dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng sau điều trị và y học dự phòng với tiêm chủng vắc xin, y học vận động, dinh dưỡng chuyên sâu để nâng cao sức khỏe.

Khu khám Nhi tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế thân thiện, sinh động với trẻ em, mang đến không gian thoải mái.

Ngay trong ngày khai trương 22-10, phòng khám đã đón tiếp nhiều khách hàng đến khám bệnh, kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Dịp này, Trung tâm Tiêm chủng VNVC tại Cầu Giấy cũng nằm trong tòa nhà, được khai trương cùng ngày, diện tích hơn 500m2, cung cấp đầy đủ các loại vaccine cho trẻ em và người lớn, bao gồm cả nhiều loại vaccine khan hiếm, vaccine mới.

Trong bối cảnh ùn tắc giao thông ở đô thị lớn, khách hàng có thể đi tàu điện, xuống ga Chùa Hà là đến ngay Trung tâm khám chữa bệnh Tâm Anh, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Cầu Giấy. Sự thuận tiện giúp khách hàng giảm stress di chuyển, nhất là bệnh nhân cao tuổi, thai phụ, trẻ em, người đang điều trị mạn tính.

Vị trí đắc địa của phòng khám thu hút khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng, người nước ngoài, ưa chuộng phương tiện công cộng và đề cao trải nghiệm tiện lợi, văn minh.

Tại lễ khai trương, TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đánh giá cao về chất lượng phòng khám mới của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với cơ sở vật chất rất khang trang, hiện đại, không chỉ phục vụ cho người dân Thủ đô mà tiến tới phục vụ cả cho những người nước ngoài, chuyên gia đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam.

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa - Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, chia sẻ, sự đầu tư lớn cho Phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ sớm, từ xa, bằng công nghệ cao, đưa y tế chất lượng quốc tế đến gần người dân.

Tâm Anh Cầu Giấy được kỳ vọng sẽ giảm tải gánh nặng cho nhiều cơ sở y tế trong Thành phố, đồng thời mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe cao cấp, hiệu quả, an toàn cho người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận như Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh… dễ dàng tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy - dẫn đầu xu hướng đầu tư y tế gắn liền hạ tầng thông minh và chất lượng sống đô thị.

Phát triển theo mô hình đa chuyên khoa phối hợp và điều trị liên thông, Tâm Anh Cầu Giấy không chỉ là nơi khám, tầm soát và chăm sóc sức khỏe ban đầu, mà còn đóng vai trò trung tâm điều trị chuyên sâu, kết nối trực tiếp với Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội, TP.HCM và các bệnh viện lớn trong - ngoài nước, giúp rút ngắn thời gian hội chẩn, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị.

Phòng khám có triển khai khám ngoài giờ cho các chuyên khoa Sản, Nhi, Tai Mũi Họng (16h30-20h30, thứ Hai - thứ Bảy) và Nội tổng quát, Sản, Nhi, Tai Mũi Họng (7h-12h sáng Chủ nhật) giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ sau giờ làm việc. Khoa Cấp cứu hoạt động 24/7, với thế mạnh cấp cứu đột quỵ giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, hồi phục nhanh.

Khách hàng đến khám trong tuần lễ khai trương (từ ngày 22 - 31/10/2025) được ưu đãi 20% phí khám và cận lâm sàng, nhận voucher ưu đãi tiêm chủng tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC.