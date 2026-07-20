Bệnh viện Đa khoa Phương Đông nối dài hành trình nhân ái cùng Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh tại Lai Châu

Đây không chỉ là hành trình mang dịch vụ y tế đến gần hơn với cộng đồng, mà còn là sự gặp gỡ giữa y đức và trách nhiệm xã hội, nơi những giá trị nhân văn được lan tỏa bằng hành động thiết thực dành cho trẻ em và người cao tuổi tại Lai Châu.

BVĐK Phương Đông đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tại chương trình thiện nguyện "Vai em mang Mặt Trời"

Gieo yêu thương bằng những hành động thiết thực

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh lựa chọn đồng hành cùng chuỗi dự án Nhân ái Việt Nam, tiếp tục lan tỏa những hoạt động hướng về cộng đồng. Trong đó, "Vai em mang Mặt Trời" là một trong những hành trình ý nghĩa, hướng tới trẻ em và người cao tuổi đang được chăm sóc tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lai Châu.

Đồng hành cùng chương trình, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông đã cử đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ trực tiếp thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho 75 trẻ em và người cao tuổi tại trung tâm. Chương trình khám được thiết kế phù hợp với từng đối tượng, bao gồm khám nhi, khám cho người cao tuổi, đồng thời sàng lọc, phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh nhằm tư vấn và đưa ra hướng hỗ trợ kịp thời.

Đội ngũ bác sĩ Phương Đông trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và sàng lọc các nguy cơ bệnh lý cho trẻ em và người cao tuổi tại trung tâm

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe thể chất, các chuyên gia của bệnh viện còn tổ chức tư vấn, trị liệu tâm lý cho những trẻ em từng chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Hoạt động góp phần xoa dịu những tổn thương tinh thần, giúp các em từng bước vượt qua mặc cảm và tự tin hòa nhập với cộng đồng.

Không chỉ mang đến dịch vụ y tế, đoàn thiện nguyện và các đơn vị đồng hành còn trao tặng nhiều phần quà thiết thực như trang phục, sách vở, nhu yếu phẩm… Riêng Bệnh viện Đa khoa Phương Đông chuẩn bị thêm các phần quà y tế và sản phẩm dinh dưỡng, góp phần chăm lo cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ em và người cao tuổi đang được chăm sóc tại trung tâm.

Hành trình phụng sự cộng đồng không có điểm dừng

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ThS.BS Đoàn Dư Mạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết: "Với chúng tôi, giá trị của người thầy thuốc không chỉ nằm ở việc điều trị bệnh, mà còn ở sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là lý do Phương Đông đồng hành cùng Hoàng Thành media và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trong hành trình 'Vai em mang Mặt Trời'."

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, đồng hành cùng cộng đồng là một phần trong sứ mệnh của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, qua quá trình thăm khám, đoàn nhận thấy nhiều trẻ em và người cao tuổi vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Vì vậy, bên cạnh khám bệnh và trao quà, đội ngũ bác sĩ còn chú trọng sàng lọc, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, với mong muốn giúp phát hiện sớm các nguy cơ, đồng thời định hướng theo dõi và chăm sóc phù hợp cho từng trường hợp.

Chuyến đi tới Lai Châu cũng là một mắt xích trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội mà Bệnh viện Đa khoa Phương Đông kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua. Song song với việc đầu tư phát triển chuyên môn và công nghệ, bệnh viện luôn xác định các hoạt động vì cộng đồng là một phần trong sứ mệnh phát triển bền vững.

Khoảnh khắc khép lại hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa tại Lai Châu

Với Phương Đông, trách nhiệm xã hội không chỉ là những hoạt động thiện nguyện mang tính thời điểm mà đã trở thành một phần trong văn hóa phát triển của bệnh viện. Mỗi chương trình đều được triển khai với mong muốn đưa chuyên môn y tế đến gần hơn với các nhóm yếu thế, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ đối với cộng đồng.

Hành trình tại Lai Châu tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội của Phương Đông, lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sẻ chia tới cộng đồng

Tinh thần ấy được thể hiện qua nhiều chương trình ý nghĩa như hỗ trợ hàng nghìn suất quà tới đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tại miền Trung (2025), tổ chức giải chạy thiện nguyện Run for Health, triển khai các chương trình "Mùa xuân nhân ái", "Vì biển đảo Việt Nam", đồng hành bảo trợ y tế tại Ngày hội tuyển sinh 2026… cùng nhiều hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại các địa phương.

Việc đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trong chương trình "Vai em mang Mặt Trời" là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nơi trách nhiệm xã hội luôn song hành với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe và phụng sự cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, Phường Đông Ngạc, TP Hà Nội Hotline: 1900 1806 Website: https://benhvienphuongdong.vn/





