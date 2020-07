Bệnh viện C Đà Nẵng ra thông báo khẩn liên quan đến bệnh nhân Covid-19 thứ 416

Thông báo khẩn từ bệnh viện đang bị cách ly

Ngày 25/7, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19 đã xác nhận trường hợp bệnh nhân T.V.D (trú Đà Nẵng), người trước đó nghi nhiễm, là bệnh nhân Covid-19 thứ 416 tại Việt Nam sau 5 lần xét nghiệm.

Chiều cùng ngày, bệnh viện C Đà Nẵng cũng đã phát đi thông báo khẩn do bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc bệnh viện, ký. Theo nội dung công văn, bệnh viện C đang được cách ly toàn bộ bệnh viện từ 0h ngày 24/7/ 2020 đến 0h ngày 07/8/2020 do bệnh nhân 416 đã đến bệnh viện C khám bệnh tại đây.

Bệnh viện C Đà Nẵng phong toả để đảm bảo phòng dịch Covid-19

Cụ thể, bệnh nhân 416 nhập viện tại bệnh viện C Đà Nẵng vào khoảng 8h25 ngày 20/7 với các triệu chứng sốt, ho, đàm nhiều. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán Viêm phổi do vi trùng không phân loại nơi khác và được nhập viện vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện C Đà Nẵng.

Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm. Kết quả mẫu xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp Real time RT-PCR, cho thấy dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân sau đó được chuyển sang bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị trong sáng ngày 24/7.

Nhiều người thân các bệnh nhân tại bệnh viện C bên ngoài cổng bệnh viện C Đà Nẵng

Trong thời gian tại bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh nhân đã tiếp xúc với nhiều người trong đó có các y bác sĩ.

"Đề nghị các đối tượng người bệnh, người nuôi bệnh và tất cả những người đến Bệnh Viện C Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 10/7/2020 đến 24/7/2020 hãy liên lạc với y tế địa phương để được hướng dẫn về các biện pháp theo dõi, cách ly đúng quy định", thông báo khẩn của bệnh viện C Đà Nẵng nêu rõ.

Bệnh viện đảm bảo đủ lương thực, thuốc men cho gần 1000 người

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết hiện việc phong toả cách ly bệnh viện C Đà Nẵng đã được thực hiện theo đúng quy định. Bệnh viện hiện có 416 bệnh nhân đang điều trị. Ngoài ra, còn có người nhà, người nuôi bệnh, cán bộ, y bác sĩ bệnh viện. Toàn bộ số người đang được cách ly lên đến 916 người.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc bệnh viện C Đà Nẵng, cho biết việc cách ly trong 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Trong suốt thời gian cách ly, bệnh viện không làm thủ tục xuất viện cho các bệnh nhân đang điều trị và không tiếp nhận bệnh nhân điều trị mới.

Người thân bệnh nhân gửi nhu yếu phẩm vào cho người nhà

Đặc biệt, ông Thiện khẳng định bệnh viện đã có sự chuẩn bị đầy đủ nên đảm bảo đủ nguồn thực phẩm, thuốc men cho bệnh nhân.

"Đối với người bệnh tùy theo tình trạng sức khỏe, bệnh viện sẽ cử y, bác sỹ thường xuyên chăm sóc, thăm khám. Ngoài ra, bệnh viện tổ chức một nhóm nhân viên thực hiện công tác vận chuyển các nhu yếu phẩm cần thiết của người nhà bệnh nhân gửi.

Các vật dụng, thực phẩm sau khi ghi rõ tên, địa chỉ nhận đều được khử trùng cẩn thận để các nhân viên này đưa đến tận tay người bệnh.

Các bệnh nhân sẽ được cung cấp 3 bữa ăn/ngày nên người nhà hoàn toàn có thể yên tâm", bác sĩ Thiện cho hay.