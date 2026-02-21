Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo 1 tình trạng bệnh ở mắt tăng vọt ngay trong 3 ngày đầu năm 2026

Khoa Mắt (Bệnh viện Bạch Mai) mới đây thông tin, chỉ trong 3 ngày đầu năm 2026, khoa đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ. Đáng lo ngại, phần lớn nạn nhân là trẻ em và thanh thiếu niên. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Theo các bác sĩ, người bệnh nhập viện trong tình trạng rất nặng: Rách giác mạc, thủng nhãn cầu, vỡ nhãn cầu, xuất huyết nội nhãn, dị vật kim loại cắm sâu trong mắt, bỏng nhiệt và bỏng hóa chất vùng mặt. Đây đều là những tổn thương có thể để lại di chứng nặng nề, thậm chí không thể phục hồi.

Bệnh nhân nữ 48 tuổi (Hà Tĩnh) đi chúc Tết bất ngờ bị pháo bắn trúng mắt. Hậu quả mất toàn bộ nhãn cầu, tổn thương nghiêm trọng mi mắt trên dưới, nhiều dị vật trong hốc mắt, xoang kèm chấn thương sọ não, vỡ thành xương. Thị lực không thể cứu vãn. Bệnh nhân đã được hội chẩn toàn viện và xử trí phẫu thuật với sự tham gia của các bác sĩ khoa mắt, tai mũi họng, phẫu thuật thần kinh.

Mắt bị tổn thương do pháo nổ.

Bệnh nhân nam 45 tuổi (Hải Phòng) đốt pháo và bị tổn thương hai mắt, dị vật giác mạc, củng mạc sâu, kèm chấn thương sọ não, xuất huyết dưới màng cứng, khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng, đau nhức mắt. Bệnh nhân đã được xử trí cấp cứu chấn thương sọ não và lấy dị vật.

Một trường hợp khác là bệnh nhi 10 tuổi (Hà Nội), nhặt pháo còn sót lại ngoài sân giấu bố mẹ đốt. Hậu quả, bị pháo bắn vào mắt gây xuất huyết nội nhãn, ảnh hưởng thị lực trầm trọng.

Tính đến 20/2, sau 2 ngày nhập viện, các bệnh nhân đã dần ổn định.

Các chuyên gia nhấn mạnh, khi phát nổ, pháo tạo ra áp lực cực lớn, mảnh vỡ kim loại tốc độ cao, tia lửa và nhiệt độ cao. Chỉ trong tích tắc, nhãn cầu có thể bị xuyên thủng. Với cấu trúc mỏng manh, mắt gần như không có khả năng tự bảo vệ trước các tác động dạng này.

Trong các trường hợp tai nạn pháo nổ, trẻ em thường là đối tượng có nguy cơ cao bởi hay tò mò, thích nghịch và xem đốt pháo nhưng thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý nguy hiểm. Trẻ thường không biết chọn vị trí an toàn khi xem đốt pháo. Do đó, chỉ một chút lơ là của người lớn cộng với sự hiếu kỳ của trẻ nhỏ có thể dẫn đến những tai nạn rất đáng tiếc.

Mặt khác, nhiều người “chủ quan” khi chơi, đốt pháo. Tư duy rằng pháo nhỏ, pháo tự chế không nguy hiểm. Cho trẻ tự châm pháo. Nhặt pháo chưa nổ hết để kiểm tra. Đốt pháo trong không gian hẹp, gần nhà dân. “Mọi loại pháo đều tiềm ẩn nguy cơ sát thương cao, đặc biệt với mắt”, các chuyên gia nhấn mạnh.

Bác sĩ chuyên khoa Mắt - Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho người bệnh.

Các bác sĩ khoa Mắt (Bệnh viện Bạch Mai) khuyến nghị, khi xảy ra tai nạn ở mắt do pháo, nạn nhân không được dụi mắt, không tự ý lấy dị vật ra, không nhỏ thuốc tùy tiện. Người bệnh cần che nhẹ mắt bằng gạc sạch và đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa mắt gần nhất.

“Thời gian vàng trong xử trí chấn thương nhãn cầu chỉ tính bằng giờ. Can thiệp càng sớm, cơ hội bảo tồn thị lực càng cao”, các bác sĩ nhấn mạnh.

Thực tế những ngày đầu năm mới cho thấy, việc chơi pháo vẫn xuất hiện tràn lan trong khu dân cư, thậm chí có dấu hiệu sử dụng pháo tự chế.

Các chuyên gia y tế kiến nghị: Đẩy mạnh truyền thông cảnh báo tai nạn do các loại pháo trước và trong dịp Tết. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương – nhà trường – gia đình trong giám sát và giáo dục về tại nạn đó pháo, đặc biệt với trẻ em.

Đừng để tiếng pháo rộn ràng, màn pháo hoa rực rỡ trở thành nỗi đau dai dẳng cho cả một cuộc đời, một gia đình. Đừng để ánh sáng ngày xuân năm mới là sự khởi đầu cho những tháng ngày khiếm thị vĩnh viễn. Hãy thận trọng với việc chế tạo, chơi và sử dụng pháo.