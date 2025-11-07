Bệnh viện AIH đạt chứng nhận JCI lần thứ 2, tiếp tục khẳng định chất lượng chuẩn quốc tế

Chuẩn "vàng" JCI tái thiết lập với điểm số gần tuyệt đối

Tháng 9/2025 vừa qua, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đã hoàn thành đợt thẩm định tái chứng nhận JCI lần thứ hai, với quy trình đánh giá toàn diện trong nhiều ngày do các chuyên gia quốc tế của Tổ chức Joint Commission International (JCI) trực tiếp tiến hành. Quá trình này kiểm soát và đánh giá hơn 1.200 tiêu chí nghiêm ngặt theo yêu cầu mới nhất của JCI phiên bản 8, 2025, với mục tiêu của tập trung vào an toàn người bệnh Bộ tiêu chuẩn bao hàm tất cả các khía cạnh liên quan đến hoạt động chăm sóc và điều trị, quản trị lâm sàng và quản lý bệnh viện như: Tiếp cận dịch vụ và chăm sóc liên tục, Chăm sóc và điều trị, Chăm sóc trong gây mê và phẫu thuật, Mục tiêu quốc tế về an toàn người bệnh, Quản lý và sử dụng thuốc, Hướng đến người bệnh, Chất lượng và an toàn người bệnh Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, Quản lý cơ sở vật chất và an toàn trang thiết bị, Quản lý năng lực chuyên môn và đào tạo nhân viên, Quản lý thông tin bệnh viện. Mọi hoạt động đều được triển khai nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người bệnh và không ngừng cải tiến chất lượng chăm sóc.

Đáng chú ý, bộ tiêu chuẩn JCI 8 năm 2025 đã bổ sung nhiều tiêu chí đánh giá mới, phản ánh mức độ khắt khe ngày càng tăng qua mỗi chu kỳ tái thẩm định Với nỗ lực cam kết liên tục nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn người bệnh, bệnh viện AIH đã đạt điểm tuân thủ trên 99% tiêu chí, khẳng định năng lực quản lý chất lượng và an toàn người bệnh ở tầm quốc tế. Kết quả này được đoàn chuyên gia JCI ghi nhận, đánh giá AIH đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn toàn cầu, tương đương với các bệnh viện hàng đầu thế giới.

Trước đó, vào tháng 11/2022, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đã vinh dự đạt chứng nhận JCI lần đầu tiên. Theo chu kỳ 3 năm, tổ chức JCI tiến hành tái thẩm định nghiêm ngặt và toàn diện về quản lý bệnh viện và an toàn người bệnh. Quá trình này không chỉ yêu cầu bệnh viện duy trì sự tuân thủ với các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời thích ứng với những yêu cầu mới và phát triển bền vững

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) xuất sắc đạt trên 99% tiêu chí trong đợt tái thẩm định, chính thức đón nhận con dấu vàng JCI lần thứ hai.

Cải tiến liên tục để phát triển bền vững

Trong bối cảnh ngành y tế toàn cầu không ngừng đổi mới, khả năng thích ứng và cải tiến liên tục đã trở thành nền tảng văn hóa giúp Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) phát triển bền vững và khẳng định uy tín trong chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Đại diện bệnh viện Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) cho biết: "Tại AIH, cải tiến không chỉ là một yêu cầu trong quy trình quản lý chất lượng, mà đã trở thành tư duy và hành động của mỗi nhân viên. Tinh thần ấy được thể hiện rõ nét khi bộ tiêu chuẩn JCI 8 năm 2025 bổ sung nhiều nội dung mới như phát triển bền vững môi trường, ứng dụng công nghệ y tế hiện đại (AI, telehealth, EMR) và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế. Trước yêu cầu đổi mới ngày càng cao của khoa học, kỹ thuật và xã hội nói chung và tiêu chuẩn JCI nói riêng, chúng tôi nhanh chóng hành động chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tổ chức đào tạo, nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn mới được áp dụng đồng bộ trong thực hành hằng ngày."

Đoàn chuyên gia JCI làm việc tại bệnh viện AIH.

Theo đó, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) liên tục tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ và thực hành khảo sát JCI mô phỏng thực tế. Đồng thời, bệnh viện duy trì hợp tác với các tổ chức y tế hàng đầu nhằm cập nhật các tiến bộ chuyên môn, chuyển giao kiến thức và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn lâm sàng, qua đó bảo đảm an toàn tối đa và hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Bệnh viện AIH liên tục duy trì thực hiện các đợt thực hành khảo sát JCI mô phỏng.

Mở rộng các chuyên khoa mũi nhọn

Trong hành trình không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) mở rộng và phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đầu tư công nghệ hiện đại và nâng cao năng lực chuyên môn. Trong đó, Đơn vị Ngoại Thần Kinh và Cột Sống tại AIH nổi bật chuyên sâu chẩn đoán, điều trị các bệnh lý phức tạp về sọ não, cột sống và thần kinh ngoại biên. Đơn vị đi đầu ứng dụng các kỹ thuật hiện đại như vi phẫu – xâm lấn tối thiểu, nội soi, điều trị thành công nhiều ca bệnh khó như u não, hẹp ống sống, thoát vị đĩa đệm phức tạp…, giúp bệnh nhân vượt qua nguy hiểm, phục hồi vận động và lấy lại chất lượng sống.

Ekip Đơn vị Ngoại thần kinh và Cột sống tại AIH thực hiện phẫu thuật vi phẫu lấy u dưới kính hiển vi, điều trị thành công ca u màng não tái phát.

Khoa Tiêu hóa – Gan mật tại AIH đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ nội soi thế hệ mới trong chẩn đoán, tầm soát và điều trị các bệnh lý tiêu hóa, giúp phát hiện sớm tổn thương, can thiệp chính xác và nâng cao hiệu quả điều trị. Đội ngũ bác sĩ tại khoa được đào tạo chuyên sâu và giàu kinh nghiệm, đảm bảo mỗi quy trình nội soi an toàn, không đau và đem lại trải nghiệm thoải mái cho người bệnh.

Với sự kiện đạt chứng nhận JCI lần hai, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) tiếp tục khẳng định sự kiên định và bền bỉ trên hành trình duy trì "chuẩn vàng" JCI, mang đến bệnh nhân và gia đình dịch vụ y tế chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam.