Tiffany (SNSD) đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với tài tử đình đám Byun Yo Han vào cuối tháng 2 vừa qua. Cặp đôi đang tìm địa điểm và cân nhắc thời gian tổ chức hôn lễ. Tiffany và Byun Yo Han muốn đám cưới đơn giản tại nhà thờ, chỉ có người thân trong gia đình tham dự. Trước thềm hôn lễ thế kỷ, Tiffany đã tham gia chương trình Please Take Care of My Refrigerator của kênh JTBC. Trong show truyền hình này, thông qua 1 chiếc tủ lạnh, thành viên của nhóm nhạc SNSD đã để lộ mối quan hệ với mẹ chồng.

Theo đó, đồng đội Hyoyeon và ekip chương trình đã vô cùng kinh ngạc khi mở tủ lạnh của Tiffany và nhìn thấy đầy ắp đồ ăn được xếp ngay ngắn gọn gàng. Trước thắc mắc của Hyoyeon về việc có phải đã tự làm tất cả banchan (món ăn kèm) bên trong tủ lạnh, Tiffany hạnh phúc cho biết đồ ăn trong tủ lạnh nhà cô đều là "tác phẩm của mẹ Byun Yo Han".

Chiếc tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng của Tiffany gây kinh ngạc. Ảnh: KoreaBoo.

Tiffany không giấu được sự hạnh phúc, cho biết đồ ăn trong tủ lạnh nhà cô đều là do mẹ chồng làm. Ảnh: KoreaBoo.

"Tất cả đều là do mẹ chồng tôi tự làm và đem đến cho chúng tôi. Tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ bà ấy", Tiffany tự hào khoe về mối quan hệ thân thiết mà cô đã xây dựng được với gia đình nhà chồng. Chỉ chi tiết nhỏ này cũng chứng minh nữ ca sĩ có mối quan hệ thân thiết, tốt đẹp và được mẹ chồng thương yêu.

Tiffany mối quan hệ thân thiết, tốt đẹp và được mẹ chồng thương yêu. Ảnh: Nate.

Vào ngày 13/12 năm ngoái, Byun Yo Han cùng Tiffany đã "gây nổ" Kbiz khi thông báo đang hẹn hò nghiêm túc để hướng tới hôn nhân. Thông tin này khiến khán giả ngạc nhiên bởi không ai nghĩ giữa thành viên SNSD và tài tử đình đám lại có mối quan hệ tình cảm sâu đậm. Được biết, cặp đôi nên duyên từ tác phẩm Uncle Samsik năm 2024. Từ những "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, Byun Yo Han - Tiffany đã thành đôi ở ngoài đời, đi từ hẹn hò đến quyết định kết hôn.

Cặp đôi nhận được vô số lời chúc phúc từ công chúng. Ảnh: Instagram

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được "ông lớn" SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine...

Nguồn: KoreaBoo