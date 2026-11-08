Thực hiện Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại một số công trình, dự án, phường Kiến Hưng đang tập trung rà soát hiện trạng, xác định các trường hợp phải di dời tại chung cư CT6 Kiến Hưng.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, dự án có hai khối tháp CT6A và CT6B, cao 31 tầng, gồm hai tầng hầm. Tuy nhiên, thực tế công trình được xây dựng thành ba khối tháp CT6A, CT6B và CT6C, cao 32 tầng, chỉ có một tầng hầm.

Đáng chú ý, số lượng căn hộ tại dự án tăng đột biến so với thiết kế ban đầu. Cụ thể, quy hoạch bố trí 231 căn hộ cùng một khối tháp khách sạn có 459 phòng. Tuy nhiên, hiện trạng có tới 1.584 căn hộ và không có phòng khách sạn, tăng 1.353 căn so với quy hoạch. Diện tích xây dựng khối đế cũng tăng từ 5.586m2 lên 6.071m2, chênh lệch 485m2.

Những thay đổi không chỉ diễn ra tại các khối chung cư. Khu nhà thấp tầng vốn được quy hoạch 15 căn liền kề, mỗi căn cao ba tầng, nhưng thực tế có 38 căn, cao năm tầng, tăng 23 căn và hai tầng so với thiết kế được duyệt.

Đặc biệt, khu đất dành cho nhà trẻ, mẫu giáo rộng gần 719m2 cũng bị chuyển thành nhà liền kề và đường giao thông. Việc thay đổi công năng khu đất này làm ảnh hưởng đến quỹ đất dành cho hạ tầng xã hội tại dự án. Những sai lệch về số lượng căn hộ, chiều cao công trình, công năng sử dụng và diện tích xây dựng khiến quy mô thực tế của CT6 Kiến Hưng khác biệt lớn so với phương án quy hoạch ban đầu, đồng thời đặt ra yêu cầu xử lý đồng bộ các vấn đề về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News bên trong chung cư CT6 Kiến Hưng, tại phần lõi khối đế tầng 2 và tầng 3, nhiều căn hộ rộng khoảng 40-50m2 được bố trí san sát.

Đây vốn là khu vực quy hoạch làm thương mại, dịch vụ nhưng đã bị chuyển đổi thành căn hộ để bán.

Các căn hộ không có ban công. Một số gia đình phải tận dụng hành lang để phơi quần áo, lắp đặt giàn nóng điều hòa.

Lối đi bên trong quanh co, nhiều đoạn bị chia cắt bởi các cửa căn hộ, khiến không gian sinh hoạt trở nên chật hẹp.

Không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng dành cho cư dân cũng hạn chế.

Trong khi đó, tầng hầm duy nhất của tòa nhà được sử dụng để trông giữ xe máy thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Trong bối cảnh dự án đang được rà soát để xử lý sai phạm, thông tin về khả năng phải di dời khiến nhiều gia đình đã sinh sống ổn định tại đây không khỏi lo lắng.

Anh Đào Xuân Ngọc, 47 tuổi, cư dân CT6 Kiến Hưng, cho biết gia đình gồm hai vợ chồng và hai con đã sinh sống tại đây khoảng 5 năm. Con gái lớn đang học lớp 11, con gái còn lại học lớp 3. Các thành viên đều đã quen với môi trường sinh hoạt, học tập và công việc tại khu vực này. Theo anh Ngọc, lợi thế của căn hộ hiện tại là vị trí tương đối thuận tiện, gần nơi làm việc của hai vợ chồng và trường học của các con. Nếu phải chuyển đến nơi ở mới xa hơn, việc đi lại của bố mẹ cũng như học tập của hai con đều có thể bị ảnh hưởng. “Gia đình đã ổn định cuộc sống ở đây nhiều năm, các con học gần nhà, bố mẹ cũng làm việc gần khu vực này. Nếu chuyển đi nơi khác xa hơn, mọi sinh hoạt sẽ bị xáo trộn”, anh Ngọc chia sẻ.

Điều khiến người đàn ông 47 tuổi băn khoăn hơn cả là phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí nơi ở mới. Theo anh, giá nhà hiện nay đã tăng cao, nếu khoản tiền được nhận không phù hợp, gia đình sẽ khó tìm được căn hộ khác có vị trí và điều kiện tương đương.

Anh Ngọc cho rằng, số tiền từng đủ để mua nhà ở thời điểm trước đây chưa chắc có thể giúp gia đình tạo lập nơi ở tương tự ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, anh mong các cấp, ngành sớm thông tin cụ thể về quyền lợi, phương án di chuyển và mức hỗ trợ đối với các hộ dân.

Dù còn nhiều tâm tư, anh Ngọc khẳng định gia đình đồng tình với chủ trương xử lý sai phạm, cải thiện diện mạo đô thị của thành phố. Tuy nhiên, anh mong muốn quá trình triển khai phải tính toán kỹ, bảo đảm người dân có nơi ở mới phù hợp, thuận tiện cho công việc và học tập.

Cùng chung nỗi lo, anh Bùi Văn Dương, 42 tuổi, cho biết vợ chồng anh mua căn hộ khoảng 33m2 tại tầng 2 tòa CT6A vào năm 2020 với giá khoảng 500 triệu đồng.

Theo anh Dương, thời điểm mua nhà, anh không biết căn hộ nằm trong phần công trình có sai phạm về quy hoạch, công năng. Nếu biết trước những vấn đề này, anh đã không lựa chọn căn hộ.

“Giờ tôi chỉ mong không phải di dời, chủ đầu tư cần chịu trách nhiệm và khắc phục hậu quả, thay vì đẩy khó khăn sang cho người dân”, anh Dương chia sẻ.

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Hà Nội, UBND phường Kiến Hưng đã tổ chức rà soát hiện trạng và các căn hộ dự kiến phải di dời tại dự án. Kết quả rà soát xác định có 136 căn thuộc diện dự kiến di dời, gồm 126 căn hộ chung cư tại tầng 2, tầng 3 và 10 căn nhà thấp tầng.

Theo dự thảo kế hoạch triển khai Nghị quyết của thành phố, UBND phường Kiến Hưng có nhiệm vụ xác nhận hiện trạng công trình, rà soát vị trí, diện tích từng căn hộ và xác định các trường hợp phải di dời.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập phương án, chi trả bồi thường và hỗ trợ di dời. Người dân có thể lựa chọn nhận tiền, nhận nhà ở tại vị trí khác hoặc đăng ký mua nhà ở xã hội. UBND phường sẽ công khai phương án, tiếp nhận ý kiến và giám sát quá trình thực hiện.