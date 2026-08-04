Clip: Như Hoàn

Khu tập thể 50 năm

Giữa lòng Hà Nội, khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai) vẫn là nơi sinh sống của nhiều hộ dân suốt gần nửa thế kỷ qua.

Được xây dựng trong giai đoạn 1970 - 1980 với 10 khối nhà 2 tầng, khu tập thể đã nhiều lần được người dân cải tạo, cơi nới để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, sự xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của công trình khiến cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn, đặc biệt mỗi khi mùa mưa bão đến.

Khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai) đã tồn tại khoảng nửa thế kỷ (Ảnh: Như Hoàn)

Những bậc thang ẩm mốc, bám đầy rêu xanh, nhiều mảng vữa đã rụng (Ảnh: Như Hoàn)

Những công trình bên trong khu tập thể Trương Định đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Như Hoàn)

Trước nhà E của khu tập thể, một phần vỉa hè hiện bị chiếm dụng để bán đồ ăn, nước uống, chủ yếu vào buổi sáng. Do không có khu vực trông giữ xe, nhiều khách đến mua hàng đỗ xe dưới lòng đường, ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự giao thông.

Theo thời gian, nhiều hạng mục của khu tập thể đã xuống cấp rõ rệt. Mái nhà, tường, cầu thang, lan can đều xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Hệ thống dây điện được lắp đặt bổ sung qua nhiều năm tạo thành mạng lưới chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Diện tích chật hẹp cũng khiến nhiều hộ phải tận dụng cả hành lang làm không gian sinh hoạt.

Điều khiến người dân lo lắng nhất là mỗi mùa mưa bão, ai cũng thấp thỏm trước nguy cơ công trình có thể xảy ra sự cố bất cứ lúc nào.

Chỉ vào khu vực bếp - được tận dụng từ không gian hành lang bên ngoài căn nhà, một người dân cho biết nhiều mảng vữa đã bong tróc, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Cái này phải sửa đây này. Nó sập đấy, vôi vữa cứ rơi xuống. Nhà tầng trên nước chảy xuống ngấm hết. Mệt nhất là mùa ẩm thấp, mưa gió", người phụ nữ nói.

Bà Lý cùng gia đình đã sống nhiều năm ở khu tập thể trong điều kiện dột nát (Ảnh: Như Hoàn)

Gia đình 5 người sống trong căn tập thể chật hẹp (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Không chỉ nhà ở xuống cấp, nhiều hộ dân tại đây suốt gần 50 năm qua vẫn phải sử dụng chung khu vệ sinh và nhà tắm. Các công trình đều đã cũ kỹ, ẩm thấp, trần bong tróc và xuống cấp nghiêm trọng.

Gắn bó với khu tập thể Trương Định suốt gần 50 năm, bà Vũ Thị Lý cho biết khi chuyển về ở, căn nhà đã xuống cấp.

"Nhà vốn của Nhà máy Cơ khí Mai Động, trước phân cho công nhân. Lúc tôi về đã dột rồi, phải phá mái ngói để lợp lại tôn. Mép tường dột lắm, nằm ngủ mà nước chảy sát người. Bây giờ mục ải hết rồi", bà nói.

Theo bà Lý, do diện tích quá chật hẹp, con trai út sau khi lập gia đình cũng phải chuyển ra ngoài sinh sống.

Hiện căn nhà có 5 người ở. Điều bất tiện nhất là cả dãy 6 hộ vẫn phải dùng chung 2 nhà vệ sinh và 2 phòng tắm suốt nhiều chục năm qua.

"Bẩn lắm cháu. Các nhà phải luân phiên dọn vệ sinh, mỗi nhà một ngày. Muốn đi vệ sinh hay đi tắm đều phải xếp hàng chờ người trước xong mới đến lượt mình. Gần 50 năm nay vẫn cứ như thế", bà Lý chia sẻ.

Phần mái ngói nhiều phần bị hở, dột (Ảnh: Như Hoàn)

Những khu công trình phụ đã xuống cấp (Ảnh: Như Hoàn)

Dù đã nhiều lần sửa chữa, cải tạo nhưng khu nhà vẫn khá ẩm thấp, bề bộn (Ảnh: Như Hoàn)

"Cải tạo thì vui chứ….”

Theo quy hoạch, khu tập thể Trương Định sẽ được xây dựng lại thành 2 tòa chung cư cao tối đa 30 tầng (chưa bao gồm 3 tầng hầm và tum kỹ thuật trên mái). Dự án dự kiến bố trí 1.065 căn hộ có diện tích từ 26 đến 81 m2, gồm 1 - 3 phòng ngủ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.000 cư dân.

Sinh sống tại khu tập thể nhiều năm, anh Đăng cho biết căn nhà của mình rộng khoảng 21m2 và được cơi nới thêm một gian phía sau. Nhưng diện tích này vẫn là quá nhỏ cho một gia đình tới 8 thành viên.

Nhiều mối sắt đã bị gỉ sét nghiêm trọng (Ảnh: Như Hoàn)

Người dân trong khu chung tập thể cũ đều kỳ vọng sẽ có một cuộc sống tốt hơn (Ảnh: Như Hoàn)

"Nhà này cải tạo rất nhiều lần rồi. Trước đây ẩm dột lắm, có khi tường rụng từng mảng ngay trong nhà, may không trúng người. Hồi hệ thống thoát nước chưa ổn định, cứ mưa là nước ngập vào tận giường", anh kể.

Thông tin này mang đến nhiều kỳ vọng cho những người đã gắn bó với khu tập thể suốt hàng chục năm. Khi được hỏi liệu có buồn không khi khu tập thể là nơi anh đã gắn bó nhiều năm, anh Đăng hồ hởi chia sẻ:

"Cải tạo thì vui chứ không buồn. Có nhà mới thì khang trang hơn, không còn phải chịu cảnh dột nát như ngày xưa nữa.”

Niềm vui của anh Đăng cũng là niềm vui của nhiều người dân tại khu tập thể Trung Định với kỳ vọng dự án sớm được triển khai để những dãy nhà cũ kỹ được thay thế bằng không gian sống an toàn, khang trang và hiện đại hơn, chấm dứt cảnh sinh hoạt chật chội, xuống cấp đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ.