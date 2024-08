Bên trong hộp cơm đi làm của phu nhân hào môn Tăng Thanh Hà: Đơn giản đến bất ngờ, toàn món quen thuộc của miền Tây

Ngoài danh xưng “ngọc nữ màn ảnh Việt”, Tăng Thanh Hà ngày nay còn được biết đến như mẫu phụ nữ lý tưởng với cuộc sống bao người ngưỡng mộ. Dù là dâu hào môn nhưng nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" luôn khiến người hâm mộ bất ngờ vì lối sống đơn giản, nó không chỉ được thể hiện qua phong cách thời trang mà còn hiện diện trong cả mâm cơm thường ngày của nàng dâu nhà tỉ phú.

Mới đây, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ hình ảnh hộp cơm mang đi làm trên trang cá nhân. Điều đáng chú ý, thay vì đủ món sơn hào hải vị thì cộng đồng mạng lại bắt gặp những món ăn dân dã nhưng không kém phần ngon miệng chính là tép rang và canh chua bông so đũa.

Không phải những món ăn cầu kỳ, sơn hào hải vị, hộp cơm trưa của nữ diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' lại khiến nhiều người bất ngờ.

Đây là những món ăn quen thuộc của miền Tây sông nước, không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn đậm đà hương vị quê nhà. Trước đó nhiều lần Hà Tăng giới thiệu những món ăn này với mọi người. Tép bầu hay còn gọi là tôm bàu là món ăn khoái khẩu của cả gia đình nữ diễn viên, đặc biệt là hai quý tử Richard và Mason. Đây là một loại tôm càng sông, sống ở vùng nước ngọt và nước lợ, phổ biến ở khu vực Nam Bộ, có kích thước trung bình, không quá lớn cũng không quá nhỏ như tép, thịt chắc ngọt. Chỉ cần rang tôm ở lửa vừa, đảo tới khi ráo nước, chuyển sang màu hồng thì cho nước mắm, nước hàng, đường vào đảo. Dù chẳng phải cao lương mĩ vị gì, món ăn xuất phát từ miền quê này lại có sức hút vô cùng đặc biệt vì ăn với cơm trắng rất hao cơm.

Đã có tép rang thì kiểu gì cũng phải có món canh chua rau bông so đũa, đây là combo yêu thích của gia đình Tăng Thanh Hà. Nhắc đến canh chua người ta thường nghĩ đến canh cá nấu chua hay canh chua dọc mùng... còn Hà Tăng lại kết hợp với bông so đũa tạo nên món ăn đưa cơm cho cả gia đình.

Bông so đũa chính là hoa của cây so đũa, loài cây này thuộc họ đậu, được trồng nhiều ở các tỉnh miền Trung và miền Nam. Mỗi bộ phận của cây đều có những công dụng khác nhau, tuy nhiên người ta thường sử dụng bông so đũa là nguyên liệu phổ biến chế biến ra những món đặc trưng của người miền Tây. Canh chua bông so đũa có hương vị chua nhẹ, ngọt dịu hòa cùng vị nhẫn, mát và giòn tự nhiên.

Để làm món ăn này ngon hơn, Tăng Thanh Hà từng chia sẻ không thể thiếu rau tần dày lá, thêm chén nước mắm ớt hiểm, thêm chút đậu bắp, giá đỗ ăn kèm cơm tép chẳng còn gì tuyệt vời hơn.