Vừa qua, Công an TP HCM đã bắt ông Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi, Giám đốc Công ty Nguyên Hương) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng khởi tố vợ ông Thơ cùng 9 người khác với cùng tội danh.

Công an TP HCM khởi tố tất cả 11 người

Đầu năm 2024, vợ chồng ông Thơ đã mày mò công thức chế biến nước hoa rồi mua dây chuyền sản xuất, nguyên liệu, hương liệu để làm giả nước hoa thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Các trinh sát đồng loạt khám xét 3 địa điểm của công ty

Toàn bộ nhân viên tham gia đường dây sản xuất hàng giả này đều là người nhà của ông Thơ.

Ước tính, công ty này đã thu lợi hơn 15 tỉ đồng

Khi nước hoa giả thành phẩm, ông Thơ chỉ đạo đóng gói và phân phối trên mạng xã hội, các hội nhóm mua sắm online và dịch vụ chuyển phát nhanh cho khách hàng ngoài TP HCM.

Nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng

Sau một thời gian theo dõi, 3 mũi trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM đã ập vào 3 địa điểm của Công ty Nguyên Hương.

Công an đã thu giữ 20.000 chai nước hoa cùng nhiều tài liệu ở văn phòng công ty, kho hàng, xưởng sản xuất. Ước tính số tiền thu lợi trên 15 tỉ đồng.

Công an TP HCM cũng thu giữ các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả như hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, tem, nhãn.