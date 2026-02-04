Bên trong căn phòng bí mật của trùm đường dây thuốc lá điện tử ở TPHCM

Ngày 4-2, Công an TPHCM cho biết đã bắt Nguyễn Ngọc Quốc Uy (SN 1997) cùng 6 người khác để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử.

Đây là đường dây hoạt động tinh vi, kết hợp bán trực tiếp tại cửa hàng và giao dịch trên không gian mạng, sử dụng shipper để vận chuyển nhằm né tránh kiểm soát.

Căn phòng bí mật

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 28.600 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại, tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine, đóng trong 140 thùng carton, với tổng trị giá hơn 4,8 tỉ đồng, cùng nhiều thiết bị, dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh.

Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra căn phòng bí mật

Từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, đường dây đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, thu về trên 4 tỉ đồng. Các đối tượng khai biết rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện vì lợi nhuận cao.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Quốc Uy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tại cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh (TPHCM), đối tượng cho thiết kế một phòng bí mật phía sau, lối ra vào được ngụy trang bằng kệ đựng nước uống, dùng làm kho cất giấu thuốc lá điện tử.

Việc giao nhận hàng được thực hiện thông qua một ô cửa nhỏ, nhập hàng vào ban đêm, giao hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với khách mua.

Khuyến cáo của Công an TPHCM

Công an TPHCM khuyến cáo thuốc lá điện tử là mặt hàng bị cấm kinh doanh. Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo, môi giới tiêu thụ sản phẩm này đều có thể bị xử lý hình sự về tội "Buôn bán hàng cấm", với khung hình phạt nghiêm khắc, kể cả phạt tù nhiều năm và tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan.

Lượng hàng bên trong căn phòng "không phận sự miễn vào"

Không có bất kỳ lý do "kinh doanh online", "hàng xách tay", "phục vụ cá nhân" hay "không biết là cấm" nào được xem là tình tiết miễn trừ trách nhiệm.

Tang vật vụ án

Thực tế cho thấy các đối tượng đã cố tình sử dụng thủ đoạn che giấu tinh vi như lập phòng bí mật, giao dịch qua mạng, dùng shipper trung gian, thanh toán không tiền mặt… nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Cơ quan công an xác định đây không còn là vi phạm hành chính đơn lẻ mà là tội phạm kinh tế có yếu tố công nghệ, cần xử lý nghiêm để răn đe.