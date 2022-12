Bên trong biệt thự gần 350 tỷ của Harry và Meghan, từng bị đột nhập 2 lần trong vòng 12 ngày

Loạt phim Harry và Meghan trên nền tảng Netflix hiện đang gây ra nhiều tranh cãi trong nội dung. Bộ phim không chỉ xoay quanh cuộc sống của Harry và Meghan mà còn đề cập đến cuộc sống trong Hoàng gia Anh.

Bên cạnh đó, Công tước xứ Sussex cũng gây tranh cãi khi thuê căn nhà ở nơi khác để quay phim thay vì lựa chọn căn biệt thự ở Montecito, Santa Barbara - ngôi nhà sang trọng ở khu dân cư đắt đỏ.

Harry và Meghan

Vào giữa tháng 6 năm 2020, Harry và Meghan đã mua căn biệt thự này với giá 14,7 triệu đô la (gần 350 tỷ đồng). Một số trang tin tiết lộ rằng tiết lộ rằng cặp vợ chồng đã thế chấp 9,5 triệu đô la (khoảng 225 tỷ đồng) để mua ngôi nhà riêng này.

Toàn cảnh biệt thự xinh đẹp

Trước đó, căn nhà này thuộc sở hữu của doanh nhân người Nga, Serge Grishin, mua vào năm 2009 với giá 25,3 triệu đô la. Biệt thự này nằm trong khu phố cũng là nơi ở nhiều ngôi sao nổi tiếng như Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston và Adam Levine. Nó chỉ cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 2 giờ lái xe.

Phong cảnh "trong mơ"

Được xây dựng vào năm 2003, BĐS này có tổng cộng 9 phòng ngủ và 19 phòng tắm. Phòng ngủ chính theo phong cách đồng quê có trần nhà với xà bằng gỗ, phòng tắm và lối đi ra ban công riêng.

Phòng ngủ chính với thiết kế vương giả

Ngôi nhà được trang bị đầy đủ những tiện nghi sang trọng nhất bao gồm thư viện, phòng tập thể dục, phòng xông hơi khô, rạp chiếu phim tại nhà, khu trò chơi điện tử và thang máy. Căn nhà được bao quanh bởi những bức tường ốp gỗ và TV lớn. Không gian giải trí sang chảnh là nơi tuyệt vời để gia đình trẻ cùng nhau thư giãn.

Tính năng sang trọng của căn nhà

Vào sinh nhật thứ 40, Meghan đã đăng video trên trang web Archewell có cảnh quay về căn biệt thự này. Cô đang ngồi trong căn phòng có lò sưởi phía sau chiến bàn gỗ lớn. Chiếc bàn này được trang trí bằng tinh thể thạch anh, khay trà và những bức ảnh gia đình. Có rất nhiều chi tiết sang trọng xuất hiện trong khung hình, chẳng hạn chiếc chăn Hermes hay chiếc giường cho thú cưng.

Bên cạnh đó, vào tháng 5 năm nay, Hoàng tử Harry đã phát hành một đoạn giới thiệu cho loạt phim mới Góc khuất trong tôi - The Me You Can't See, với nội dung xoay quanh bản thân. Trong đó. Meghan xuất hiện chớp nhoáng bên cạnh chồng trong một góc của văn phòng chung tại nhà của họ. Nơi có những bức tường ốp, cửa sổ khung đen và lò sưởi bằng đá khổng lồ.

Harry và Meghan trong căn biệt thự

Căn nhà khu vui chơi công phu nằm trong khuôn viên được cắt tỉa đẹp mắt dành cho con của Harry và Meghan. Sân sau có vườn hoa hồng nhiều tầng, sân hiên ngoài trời và hồ bơi lớn. Hai bên là những cây ô liu đẹp như tranh vẽ và cây bách Ý. Một sân tennis cỡ lớn và một nhà khách riêng biệt, nơi lý tưởng để tiếp đón gia đình và bạn bè.

Sân chơi cho 2 con

Sân sau với quang cảnh đáng kinh ngạc

Kể từ khi rời hoàng gia, California đã trở thành thiên đường nhỏ cho gia đình trẻ. Năm ngoái, người phát ngôn của cặp đôi nói với tờ The Independent: “Họ đã ổn định cuộc sống riêng trong khu cộng đồng mới chuyển vào này".

Song, an ninh của ngôi nhà đã gặp những thách thức lớn. Vào tháng 5/2022, cảnh sát đã được báo về hai vụ đột nhập tại nhà của Harry và Meghan ở Montecito chỉ trong vòng 12 ngày, tờ The Sun đưa tin. Cặp vợ chồng và 2 người con được cho là đang ở nhà khi chuông báo động được kích hoạt.

Theo Loveproperty