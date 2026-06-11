Bé trai đạt IELTS 8.0 ngay từ lớp 4, thành thạo 3 ngôn ngữ: Điều gì đứng sau thành tích hiếm gặp?

Nhân vật chính của câu chuyện là Nguyễn Hùng Việt Bảo (quê ở Bắc Ninh), vừa đạt IELTS Academic Overall Band 8.0 ngay trong lần đầu tiên tham dự kỳ thi. Kết quả này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi độ tuổi còn rất nhỏ của em. Điều gì đã đứng sau điểm số này?

Thành tích IELTS 8.0 của Việt Bảo không chỉ dừng lại ở mức nổi bật mà phải gọi là đặc biệt xuất sắc và cực kỳ hiếm gặp. Việc chạm tới band điểm này ngay khi mới 10 tuổi và đang học lớp 4 đã góp phần phá vỡ những giới hạn về độ tuổi học đường từng được biết đến tại Việt Nam. Cụ thể hơn, theo những trường hợp từng được công bố công khai trong nước, Việt Bảo được cho là đã thiết lập một dấu mốc mới về bậc học, trở thành học sinh lớp 4 đầu tiên được ghi nhận đạt IELTS Academic 8.0 tính đến thời điểm hiện tại.

Không chỉ gây ấn tượng bởi độ tuổi, câu chuyện của Việt Bảo còn trở nên đặc biệt hơn khi đặt trong bối cảnh chung của kỳ thi IELTS trên toàn thế giới. Theo các thống kê IELTS được công bố trước đây, nhóm thí sinh đạt Overall Band 8.0 trở lên chỉ chiếm khoảng dưới 3% tổng số người dự thi ở tất cả các nhóm tuổi trên toàn cầu. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu bé 10 tuổi này đã bước vào nhóm thí sinh có năng lực tiếng Anh xuất sắc nhất của một trong những kỳ thi chuẩn hóa phổ biến nhất thế giới.

Bài thi IELTS vốn được xây dựng nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường học thuật và quốc tế, với phần lớn thí sinh dự thi là học sinh trung học, sinh viên hoặc người trưởng thành có nhu cầu du học và làm việc ở nước ngoài. Để đạt được band điểm 8.0, thí sinh không chỉ cần phát âm tốt hay sở hữu vốn từ vựng phong phú mà còn phải thể hiện khả năng tư duy phản biện, phân tích vấn đề và trình bày quan điểm một cách mạch lạc trước nhiều chủ đề học thuật và xã hội.

Nhiều chủ đề xuất hiện trong IELTS Academic đòi hỏi thí sinh phải có hiểu biết nhất định về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, giáo dục hay những thay đổi trong đời sống xã hội hiện đại… Vì vậy, việc một cậu bé đang học lớp 4, có thể chinh phục được cột mốc IELTS 8.0 ngay trong lần thi đầu tiên càng khiến thành tích của Việt Bảo trở nên đặc biệt hơn.

Bên cạnh khả năng tiếng Anh nổi bật, Việt Bảo còn có thể sử dụng linh hoạt đồng thời ba ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Đức và tiếng Anh. Từ giao tiếp trong gia đình, học tập ở trường đến các hoạt động thường ngày, việc chuyển đổi linh hoạt giữa ba ngôn ngữ đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của em.

Điều đáng chú ý là phía sau thành tích ấy không phải là một lịch học dày đặc kéo dài từ sáng đến tối hay áp lực điểm số đè nặng lên vai một đứa trẻ. Theo gia đình, Việt Bảo vẫn ưu tiên việc học ở trường là chính, đồng thời dành thời gian cho những sở thích cá nhân, đi chơi với bạn bè và tận hưởng tuổi thơ theo cách tự nhiên nhất.

Việc làm quen và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS cũng được duy trì ở mức độ vừa phải và cân bằng với cuộc sống thường ngày, chứ không phải là mục tiêu quan trọng nhất. Trong vài tháng trước ngày thi, Việt Bảo chủ yếu tìm hiểu cấu trúc bài thi để biết cách thể hiện năng lực đã được tích lũy từ trước thông qua một bài thi chuẩn hóa.

Gia đình cho biết không có "bí quyết đặc biệt" hay con đường tắt nào dẫn đến thành tích của Việt Bảo. Ở mức IELTS 8.0, đặc biệt trong các kỹ năng Writing và Speaking, điều quan trọng nhất vẫn là năng lực sử dụng ngôn ngữ thực sự. Các em cần có vốn từ vựng phong phú, khả năng diễn đạt ý tưởng mạch lạc, tư duy phân tích và phản biện, cũng như phản xạ giao tiếp tự nhiên bằng tiếng Anh. Những năng lực này không thể hình thành trong một vài ngày, mà được tích lũy dần qua thời gian, thông qua việc đọc, quan sát, trải nghiệm và học hỏi mỗi ngày.

Theo gia đình, kết quả của Việt Bảo là sự hội tụ của nhiều yếu tố: khả năng tiếp thu của chính em, nền tảng ngôn ngữ được bồi đắp qua thời gian, thói quen đọc sách và niềm yêu thích khám phá, cùng với sự đồng hành bền bỉ nhưng không áp lực từ gia đình. Chính sự kết hợp ấy đã giúp cậu bé lớp 4 chạm tới một thành tích đặc biệt hiếm gặp ở lứa tuổi tiểu học.

Hiện tại, tiếng Anh với Việt Bảo không chỉ là một môn học, mà đã hiện diện như một phần tự nhiên trong cuộc sống. Em vẫn duy trì thói quen xem những kênh yêu thích, đọc sách truyện, tìm hiểu và khám phá những điều mới mẻ thông qua ngôn ngữ này. Có lẽ vì vậy, đối với Việt Bảo, đó không đơn thuần là một kỳ thi cần chinh phục, mà còn là cánh cửa mở ra tri thức và những chân trời rộng lớn hơn.

Gia đình cho biết rất vui và tự hào về kết quả mà Việt Bảo đạt được. Đây chắc chắn sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của con. Tuy nhiên, điều mà bố mẹ mong muốn đi cùng con lâu dài không chỉ là những thành tích học tập, mà còn là niềm yêu thích học hỏi, tinh thần không ngại thử thách và những phẩm chất tốt đẹp để trở thành một người biết sống có trách nhiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân.