Các bác sĩ xác định em mắc phải “viêm da quang độc thực vật”, một dạng phản ứng hóa học hiếm gặp, còn được gọi với cái tên “bỏng Margarita”.

Sự việc được tổ chức CPR Kids (Úc) chia sẻ trên mạng xã hội. Theo lời cha mẹ, bé vừa chơi trong hồ bơi mini tại nhà, vừa gặm vỏ chanh. Khi ánh nắng chiếu trực tiếp, vùng da tiếp xúc với tinh dầu chanh bắt đầu phồng rộp, loét nặng và cuối cùng phải nhập viện điều trị bỏng.

Các chuyên gia Bệnh viện Nhi đồng Sydney (Úc) cho biết: “Viêm da quang độc thực vật” xảy ra khi da dính nhựa hay tinh dầu từ những loại cây quả chứa furocoumarin (một hợp chất nhạy cảm ánh sáng) rồi tiếp xúc với tia UV. Ngoài chanh xanh, nhiều loại quả quen thuộc cũng có nguy cơ gây bỏng da khi tiếp xúc ánh nắng như chanh vàng, cam, quýt, bưởi và cả bergamot.

Bệnh này không xuất hiện ngay tức thì mà thường 24 giờ sau da mới bắt đầu đỏ rát, viêm sưng, sau 2-3 ngày thì triệu chứng trở nên nghiêm trọng nhất. Người bệnh có thể bị bỏng rát, đau đớn, ngứa ngáy, thậm chí phồng rộp và bong tróc da. Trẻ nhỏ với làn da nhạy cảm đặc biệt dễ bị tổn thương.

4 cách phòng ngừa “bỏng Margarita"

- Nếu da dính nước ép hoặc tinh dầu cam chanh, cần rửa sạch ngay lập tức.

- Sau khi sơ chế cam chanh, không nên chạm trực tiếp vào người khác.

- Tránh phơi nắng lâu sau khi vừa tiếp xúc với các loại quả này.

- Luôn che chắn kỹ và thoa kem chống nắng khi ra ngoài trời.

Các bác sĩ nhấn mạnh: Bệnh tuy hiếm gặp nhưng có thể để lại tổn thương nặng nề, đặc biệt ở trẻ em. Cha mẹ cần lưu ý, đừng chủ quan với những loại quả quen thuộc trong nhà bếp.

Nguồn và ảnh: HK01