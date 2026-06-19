Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường tại vườn thú Johnsons of Old Hurst ở Huntingdon, Cambridgeshire, Anh vào khoảng 13h30 chiều thứ Năm (18/6) sau khi nhận được tin báo về việc một bé trai rơi vào chuồng cá sấu và bị thương nghiêm trọng.

Một người đàn ông 30 tuổi đến từ Norfolk sau đó đã bị bắt giữ với cáo buộc âm mưu giết người.

Bé trai hiện đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng "nguy kịch nhưng ổn định", trong khi gia đình bé đang được các sĩ quan chuyên trách hỗ trợ. Cảnh sát Cambridgeshire cho biết người đàn ông và đứa trẻ không quen biết nhau.

Nghị sĩ Huntingdon, Ben Obese-Jecty cho biết ông đang phối hợp với các sĩ quan cấp cao để xử lý vụ việc nghiêm trọng này. Ông yêu cầu mọi người không nên suy đoán trên mạng xã hội và cho biết cảnh sát sẽ cung cấp thông tin cập nhật trong thời gian tới.

Cá sấu trong chuồng nuôi tại Johnsons of Old Hurst ở Cambridgeshire. Ảnh: SWNS

Thanh tra cảnh sát Verity McCann cho hay: "Ở giai đoạn này, chúng tôi đang làm việc với những người có mặt tại sở thú vào thời điểm xảy ra vụ việc để tìm hiểu rõ hơn về tình tiết. Chúng tôi không tin rằng người đàn ông bị bắt và đứa trẻ có quen biết nhau".

Một cư dân địa phương giấu tên cho biết vợ của chủ sở hữu sở thú, bà Tracey Johnson, đã nhảy xuống chuồng thú trong nỗ lực giải cứu đứa trẻ.

Theo trang web, Johnsons of Old Hurst là một doanh nghiệp nông nghiệp gia đình bao gồm cửa hàng nông sản, phòng trà, nhà hàng bít tết và sở thú. Sở thú là nơi nuôi dưỡng hơn 100 loài động vật, bao gồm sư tử, hổ, gấu lười, chuột lang nước, chồn đất và cá sấu.

Sở thú cho biết trong một tuyên bố: "Tâm trí và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng về cậu bé và gia đình sau sự việc xảy ra hôm nay. Để tôn trọng gia đình, Nhà nhiệt đới của chúng tôi sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Các khu vực còn lại của địa điểm vẫn mở cửa bình thường".

Ông Mike Annicelli, 52 tuổi, một người sống gần sở thú, cho biết ông từng đến đây và cảm thấy an toàn. Mô tả về chuồng cá sấu, ông nói: "Mọi thứ đều được nâng cao, bạn cách xa các con vật". Ông ước tính cá sấu ở sâu khoảng 15 foot (khoảng 4,5 mét) bên dưới và hàng rào dọc lối đi cao khoảng 4 foot (khoảng 1,2 mét). Ông nhận xét: "Với cách thiết lập lan can đó, thật khó để một đứa trẻ nhỏ có thể trèo qua".

Ủy viên hội đồng địa phương Charlotte Lowe cho biết bà không thể hiểu nổi làm thế nào một bé trai 3 tuổi lại có thể rơi vào chuồng cá sấu. Bà cho biết: "Tôi không thể hiểu tại sao điều đó lại xảy ra vì họ có đầy đủ các biện pháp bảo vệ và thiết bị an toàn đúng quy định tại đó".

Nguồn: The Guardian