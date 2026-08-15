Ngày 15/8, ông Nguyễn Mạnh Đại Lân - Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP. Huế), cho biết địa phương vừa phát đi thông báo tìm thân nhân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Đức Sơn.

Trước đó, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh được đặt trước cổng chùa Đức Sơn. Bên cạnh cháu bé có hai túi đựng quần áo, khăn, bỉm và nhiều vật dụng dành cho trẻ nhỏ.

Điều khiến nhiều người chú ý là cạnh cháu bé có một bức thư viết tay được cho là của mẹ ruột. Trong thư, người viết cho biết cháu bé sinh ngày 7/8/2026, đồng thời ghi lại một số thông tin liên quan đến việc tiêm vaccine cho trẻ.

Nội dung bức thư cũng bày tỏ hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng con đến khi trưởng thành. Người viết mong muốn nhà chùa cưu mang, chăm sóc cháu bé thay mình.

Theo chính quyền địa phương, ngoài bức thư tay nói trên, không có thêm giấy tờ hay thông tin nào liên quan đến nhân thân của cháu bé được để lại tại hiện trường.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, UBND phường Thủy Xuân tạm giao cháu bé cho cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc chùa Đức Sơn nuôi dưỡng trong thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định.

Cháu bé cũng được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám, với kết quả sức khỏe ổn định.

UBND phường Thủy Xuân cho biết, sau khi phát thông báo tìm thân nhân cho bé, nếu quá thời hạn theo quy định mà không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.