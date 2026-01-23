Ngày 23/1, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) trong điều kiện thời tiết giá lạnh, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 9-10 độ C.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt 10 độ C

Kèm theo hình ảnh là dòng chia sẻ bày tỏ sự phẫn nộ và thương cảm: “Người mẹ còn lạnh lùng hơn thời tiết lúc này, bế con đi bỏ ở vỉa hè đường Trần Phú, TP Yên Bái cũ lúc 5h sáng, nhiệt độ ngoài trời lúc lấy chỉ 9-10 độ. Khi người đi đường phát hiện ra cháu bé thì thương thật sự”.

Theo nội dung đoạn video được chia sẻ, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ đeo khẩu trang, bế một bé sơ sinh, xách theo túi đồ đi bộ trên đường Trần Phú, phường Yên Bái. Thời điểm ghi nhận sự việc vào khoảng 5h27 cùng ngày. Theo người đăng tải, người phụ nữ sau đó đã bỏ lại cháu bé nằm trên vỉa hè rồi rời đi.

Hình ảnh người phụ nữ bế bé gái để lại ở vỉa hè giữa thời tiết giá lạnh. Ảnh: Fanpage Yên Bái toàn cảnh

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ sự xót xa, đồng thời bức xúc trước hành động bỏ rơi trẻ nhỏ giữa thời tiết giá rét. Nhiều ý kiến mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính người phụ nữ trong đoạn video.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Dân Trí, lãnh đạo UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 6h cùng ngày, chính quyền nhận được tin báo về việc có một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trên vỉa hè đường Trần Phú.

Hình ảnh bé gái bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Fanpage Yên Bái toàn cảnh

Theo vị lãnh đạo, sau khi nắm được thông tin, chính quyền đã cử người tới hiện trường, đưa cháu bé vào Trạm y tế thuộc phường Đồng Tâm cũ để chăm sóc.

"Qua kiểm tra, cháu bé sơ sinh khoảng 2 tháng tuổi, là bé gái. Chúng tôi đang làm các thủ tục để đưa cháu vào trung tâm bảo trợ bởi hiện nay chưa có ai nhận nuôi cháu", vị lãnh đạo phường Yên Bái nói.