Bé gái ngủ gật khi làm bài tập, phản ứng của người cha đã trả lời cho câu hỏi: Chúng ta cần con giỏi hay cần con hạnh phúc?

Mỗi gia đình đều có một cách nuôi dạy con cái khác nhau. Có nhà coi kỷ luật và thành tích là ưu tiên hàng đầu, có nhà lại chọn sự bình tĩnh, nhẹ nhàng để đồng hành cùng con trong quá trình lớn lên. Chính sự khác biệt ấy khiến câu chuyện nuôi dạy con chưa bao giờ thôi gây tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh áp lực học hành ngày càng lớn.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc rất đời thường trong một gia đình. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý, không phải vì tranh cãi gay gắt, mà bởi cách người lớn phản ứng trước tình huống ấy.

Clip khiến nhiều phụ huynh phải xem lại mình (Nguồn: Douyin)

Theo nội dung video, bé gái đang ngồi vào bàn học thì vì quá buồn ngủ đã chống cằm lên bàn, mắt díp lại, gần như ngủ quên giữa lúc làm bài. Điều khiến nhiều người bất ngờ là phản ứng của hai người lớn trong nhà, được cho là bố và ông của em.

Thay vì cáu giận, trách mắng hay thúc ép con tiếp tục học, hai người đàn ông này tỏ ra rất thoải mái. Họ vui vẻ quay lại khoảnh khắc bé ngủ gật, vừa cười vừa quan sát, như thể coi đây là một kỷ niệm đáng yêu hơn là một "lỗi" cần bị phê bình. Sau đó, người lớn cũng không gọi em dậy, bắt em phải tiếp tục học bài mà nhẹ nhàng dỗ và bế em vào giường để tiếp tục giấc ngủ.

Chính sự bình thản ấy đã khiến đoạn clip nhanh chóng lan truyền, bởi nó trái ngược hoàn toàn với hình ảnh quen thuộc của nhiều gia đình khi trẻ mệt mỏi vì học, người lớn căng thẳng chuyện bài vở của con.

Sau khi phát hiện cô bé ngủ gật lúc học bài, hai người đàn ông được cho là bố và ông em vô cùng thoải mái (Ảnh chụp màn hình)

Thay vì tỏ ra tức giận, họ chỉ cảm thấy vui vẻ trước khoảnh khắc đáng yêu này (Ảnh chụp màn hình)

"Nếu bạn không vội vàng, việc nuôi dạy con cái thực sự là một trải nghiệm rất thú vị"

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cho rằng điều đáng giá nhất trong video không nằm ở việc đứa trẻ ngủ gật, mà ở thái độ của người lớn. Một bình luận nhận được nhiều đồng tình viết: "Nếu bạn không vội vàng, việc nuôi dạy con cái thực sự là một trải nghiệm rất thú vị".

Một ý kiến khác chia sẻ ngắn gọn: "Một gia đình ấm áp có thể xoa dịu mọi nỗi buồn". Nhiều người cho rằng, trong bối cảnh trẻ em ngày nay phải đối mặt với lịch học dày đặc, việc được người lớn thấu hiểu khi mệt mỏi là điều không hề dễ dàng.

Người lớn trong nhà chia nhau ghi lại khoảnh khắc dễ thương của cô bé (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó họ bế em vào giường ngủ tiếp thay vì bắt em dậy, tiếp tục học (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, dưới video xuất hiện nhiều bình luận dài kể lại câu chuyện nuôi con của chính các phụ huynh. Một tài khoản viết rằng, chị rất thích hình ảnh con gái mình mỗi sáng đeo cặp đi học, chiều về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm, không mang theo áp lực.

Con chị mới 4 tuổi, ngày nào cũng vui vẻ đến trường mẫu giáo. Nhưng khi được hỏi hôm nay ăn gì, chơi với ai, con bé thường trả lời rất ngây thơ: "Con quên rồi".

"Nếu không phải kèm con làm bài tập về nhà, tôi thực sự cảm thấy việc nuôi dạy con cái là một trải nghiệm hạnh phúc", chị nói.

Người mẹ thừa nhận con mình không nổi bật về điểm số, nhưng lại khỏe mạnh, vui vẻ. Dù vậy, chị cũng không tránh khỏi cảm giác mâu thuẫn: "Tôi lo rằng sau này, con sẽ trách tôi vì không ép con học giỏi, không vào được trường đại học tốt và sẽ gặp nhiều khó khăn trong xã hội".

Câu hỏi ấy nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ huynh khác, những người cũng đang loay hoay giữa việc để con lớn lên hạnh phúc hay chuẩn bị cho con một tương lai cạnh tranh.

Một bình luận khác nhắc lại câu chuyện từng gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc khi một đứa trẻ ngủ gật khi làm bài tập và bị người lớn tát. Người này cho biết, sau khi xem đoạn clip bé gái được đối xử nhẹ nhàng, họ mới nhận ra sự khác biệt lớn giữa các môi trường giáo dục trong gia đình.

"Trẻ em lớn lên trong những gia đình khác nhau chắc chắn sẽ rất khác nhau", theo ý kiến này, một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong sự bình tĩnh và ấm áp sẽ ít sợ hãi hơn khi đối diện với khó khăn, bởi các em luôn có gia đình làm chỗ dựa tinh thần.

Những tranh luận xoay quanh đoạn clip cho thấy, giáo dục gia đình không có công thức chung cho mọi nhà. Giữa áp lực học tập, kỳ vọng xã hội và nỗi lo cho tương lai con cái, nhiều phụ huynh rơi vào trạng thái căng thẳng mà đôi khi chính họ cũng không nhận ra.

Có lẽ điều khiến đoạn video lan truyền mạnh mẽ không phải vì nó đưa ra một phương pháp giáo dục hoàn hảo, mà bởi nó nhắc người lớn chậm lại một chút, giữ bình tĩnh hơn khi con mệt mỏi và la mắng, thúc ép trong lúc cảm xúc căng thẳng hiếm khi mang lại kết quả tích cực. Giữ sự điềm tĩnh khi dạy con có thể không giúp trẻ giỏi lên ngay lập tức, nhưng đó lại là nền tảng để trẻ lớn lên với cảm giác được yêu thương - điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần, trước cả điểm số hay thành tích.