Nghệ An: Cháu bé bị bỏ rơi cùng mảnh giấy viết tay

Chiều 6/5, ông Nguyễn Cao Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm ( Nghệ An ) - cho biết chính quyền địa phương đang giao các bộ phận chuyên môn thực hiện thông báo tìm thân nhân cho một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn theo đúng quy định.

Cháu bé bị bỏ rơi là bé gái 6 ngày tuổi.

Tối 5/5, một người dân ở xóm Nguyệt Bổng (xã Xuân Lâm) khi đi qua khu vực đường làng đã bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên đường. Thời điểm phát hiện, cháu bé bị bỏ rơi cùng ít đồ dùng và một mảnh giấy viết tay.

Nội dung mảnh giấy ghi rõ cháu bé sinh ngày 30/4/2026 và lời nhắn: “Điều kiện tôi không thể nuôi được con, ai nhặt được con giúp cháu nuôi nấng trưởng thành”.

Mảnh giấy được bỏ lại cùng cháu bé khiến nhiều người xót xa.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng đưa cháu bé đến Trạm Y tế Ngọc Sơn để kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, bé gái nặng 3,2 kg, sức khỏe ổn định.

Hiện UBND xã Xuân Lâm đã phát thông báo tìm thân nhân của cháu bé. Nếu quá thời gian quy định mà không có người đến nhận, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh và giải quyết cho nhận con nuôi theo đúng quy định pháp luật.

Ninh Bình: Phát hiện bé gái sơ sinh bỏ trong làn nhựa

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 20h30 ngày 5/5, người dân xóm An Hải, phát hiện một chiếc làn nhựa màu đỏ đặt bên đường, bên trong phát ra tiếng khóc. Khi kiểm tra, mọi người phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn trong khăn tã, kèm theo bình sữa và một số quần áo trẻ em.

Bé gái sơ sinh bị được người dân phát hiện (Ảnh: Người dân cung cấp).

Đáng chú ý, trong làn có một mảnh giấy ghi rõ, người mẹ là sinh viên, do hoàn cảnh “lầm lỡ” nên không có khả năng nuôi dưỡng con. Người này gửi gắm hy vọng “ai hữu duyên nhận được cháu thì nuôi dạy cháu nên người”, và bày tỏ sự biết ơn khi ai đó đón nhận.

Theo nội dung bức thư, cháu bé được sinh vào lúc 11h20 ngày 2/5 tại phòng trọ và chưa được can thiệp y tế.

Bức thư để trong chiếc làn với lời nhắn gửi kèm theo (Ảnh: Người dân cung cấp).

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Bình Minh đã có mặt, lập biên bản sự việc và đưa cháu bé đến cơ sở y tế kiểm tra. Kết quả ban đầu cho thấy sức khỏe của cháu ổn định, cân nặng khoảng 2,4kg.

Hiện cháu bé đã được bàn giao cho trạm y tế xã tiếp tục chăm sóc, theo dõi. Chính quyền địa phương cũng đã phát đi thông báo tìm kiếm thân nhân theo đúng quy định của pháp luật.