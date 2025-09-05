Được chia sẻ trên mạng xã hội, bài viết cùng những hình ảnh về bé gái với nhiều vết bầm tín trên mặt sau khi đi nhà trẻ về, đang là tâm điểm chú ý trong dư luận. Bé gái bị bầm tím mặt là D.T.V, được bố mẹ gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1 ở phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh). Trong những hình ảnh được chia sẻ, trên mặt bé xuất hiện các vết tím, trên má còn có dấu hiệu vết răng cắn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên, UBND phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) đã có văn bản chỉ đạo và giao cho Phòng Văn hoá - Xã hội chủ trì phối hợp với Công an phường và cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1 khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại diện UBND phường khẳng định, nếu cá nhân hay tổ chức có dấu hiệu vi phạm các quy định sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bài chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin trên VietNamplus thì vào khoảng 8 giờ sáng ngày 3/9, chị Đinh Thạch Lan đưa con gái là cháu D.T.V (sinh ngày 26/6/2024) đến gửi tại cơ sở trên. Đến 15 giờ cùng ngày, khi đến đón con, chị Lan phát hiện trên mặt cháu có nhiều vết bầm tím, nghi ngờ cháu bị bạo hành.

Gia đình sau đó đưa cháu đến cơ sở y tế để thăm khám. Kết quả xác định cháu bị thương tích phần mềm, bầm tím vùng má hai bên, vùng trán, xước da và tím vùng lưng bên trái.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường cùng lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa-Xã hội phường đã đến gia đình hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu bé, động viên và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình. Thời điểm đoàn xuống thăm, sức khỏe của cháu D.T.V ổn định, chơi cùng bố mẹ.