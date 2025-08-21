Bé gái 7 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình không tiền chữa trị

Dù được mẹ ôm trên tay suốt nhiều giờ đồng hồ nhưng bé Hồ Ngọc Anh Thư (7 tháng tuổi) vẫn khóc ngặt nghẽo. Sợ làm những bệnh nhi cùng phòng thức giấc, chị Nguyễn Thị Thoa (24 tuổi, mẹ bé Thư, trú tổ dân phố Chiều Sơn Đông, phường Hoá Châu, TP Huế) bế con ra ngoài hành lang bệnh viện dỗ dành.

Chị Thoa bên con gái bệnh tật.

Rồi như đuối sức, bé Thư gục đầu vào vai mẹ ngủ thiếp. Đợi con gái ngủ say, chị Thoa nhẹ nhàng bế con vào phòng bệnh, đặt con xuống giường, mong bản thân được nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng, chị chưa kịp chợp mắt thì bé Thư lại quấy khóc đòi bế. Và rồi, cũng như bao đêm khác, chị thức trắng ôm con trên tay. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt bơ phờ vì thiếu ngủ.

Bé Thư bị bệnh Teo đường mật bẩm sinh.

"Con bắt bế suốt ngày đêm, cứ đặt xuống giường lại quấy khóc. Nhiều đêm tôi phải ôm con dựa người vào tường, vào ghế ngoài hành lang ngủ gật. 6 tháng nay kể từ ngày mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ con tôi chưa một ngày có được một giấc ngủ yên. Chỉ mong con sớm khỏi bệnh để bớt đau đớn, không quấy khóc nhiều", chị Thoa chia sẻ.

Vừa chào đời được mấy ngày, bé Thư có dấu hiệu vàng da nhẹ. Cứ nghĩ con bị vàng da sinh lý nên vợ chồng chị Thoa chủ quan, không đưa đi khám. Bé Thư đầy tháng da vàng nhiều hơn và hay quấy khóc, nôn ói. Chị ôm con nằm viện thì mới biết mắc bệnh Teo đường mật bẩm sinh.

Mới 2 tháng tuổi, bé Thư đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ túi mật.

2 tháng tuổi, bé Thư được phẫu thuật cắt bỏ túi mật và duy trì điều trị căn bệnh hiểm nghèo từ đó đến giờ. 7 tháng nhưng bé Thư chỉ nặng 5,3kg, héo hon từng ngày vì bệnh tật.

Chị Thoa kể, trước đây, khi chưa sinh bé Thư, chị Thoa làm nghề cạo lông lợn thuê tại một điểm giết mổ tư nhân. Công việc từ 2 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Ngày nào có việc thì chị nhận được 200.000 đồng tiền công.

Không có tiền mua thuốc điều trị bệnh cho con, vợ chồng chị Thoa khẩn cầu giúp đỡ.

Từ ngày sinh con bệnh tật, chị Thoa nghỉ việc chăm sóc con, ôm con nằm viện nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Nguồn sống cả gia đình trông chờ vào đồng lương công nhân của anh Hồ Văn Thành (28 tuổi, bố bé Thư) nhận được hàng tháng. Ngoài bé Thư bệnh tật, họ còn một con trai vừa lên 3 tuổi. Cuộc sống lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

Căn bệnh hiểm nghèo hành hạ khiến bé Thư quấy khóc suốt ngày đêm.

"Thời gian vừa rồi con lại bị viêm gan CMV, phải mua thuốc ngoài điều trị. Mỗi viên như vậy có giá 350.000 đồng. Không có tiền mua nhiều, mỗi lần tôi chỉ mua 3 viên. Uống thuốc này đến khi xét nghiệm lại, nếu may mắn hết virus thì mới dừng uống.

Con đau bệnh thế này, vợ chồng tôi xót xa lắm, làm được đồng nào đều lo chạy chữa cho con. Thế nhưng, chi phí điều trị quá cao thế này, tôi không kham nổi, cũng không biết phải xoay xở thế nào", anh Thành thở dài.

Còn quá nhỏ mà bé Thư đã mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình lâm cảnh khó khăn, không tiền cứu chữa. Sự sống của bé Thư lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Độc giả giúp đỡ chữa trị cho bé Thư xin gửi về địa chỉ: Anh Hồ Văn Thành (bố bé Thư), tổ dân phố Chiều Sơn Đông, phường Hoá Châu, TP Huế. Số tài khoản của anh Hồ Văn Thành: 1017775211, ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0899707234.



