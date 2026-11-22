Vụ tai nạn xảy ra khoảng 14h45 ngày 20/11 theo giờ địa phương, tại giao lộ đường 36 và đại lộ Buchanan ở thành phố Wyoming, gần Trường Trung học Godwin Heights. Chiếc xe buýt liên quan thuộc học khu Godwin Heights.

Theo cảnh sát thành phố Wyoming, bé gái đi xe đạp điện về phía tây trên vỉa hè phía bắc đường 36. Khi em băng qua đại lộ Buchanan, chiếc xe buýt cũng đang chạy về phía tây trên đường 36 và rẽ phải vào đại lộ này để đi về phía bắc. Hai xe va chạm tại giao lộ. Trên xe buýt có học sinh vào thời điểm xảy ra tai nạn. Các em đều không bị thương.

Nạn nhân là học sinh Trường Trung học cơ sở Godwin Heights. Trong thư gửi các gia đình, ông Chad Conklin, người đứng đầu học khu, cho biết cha mẹ nữ sinh đã được thông báo. Học khu giữ kín danh tính của em để tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời gian cảnh sát điều tra.

Ông Conklin cho biết cả cộng đồng nhà trường đau lòng trước mất mát này và gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của nữ sinh. Trong ngày 23/11, học khu sẽ bố trí đội ứng phó khủng hoảng, chuyên viên tư vấn và nhân viên công tác xã hội để hỗ trợ học sinh, nhân viên và các gia đình. Phụ huynh cũng được khuyến khích để các em trò chuyện với người lớn mà mình tin cậy nếu gặp khó khăn khi tiếp nhận tin buồn.

Ông John Fitzgerald, nghị sĩ bang Michigan đại diện khu vực Wyoming, cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nữ sinh và bày tỏ mong muốn các học sinh bị ảnh hưởng nhận được sự hỗ trợ cần thiết.

Cảnh sát thành phố Wyoming đang phối hợp với học khu để làm rõ vụ việc và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

*Theo People