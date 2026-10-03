Bé gái 12 tuổi đã nhận "án tử" chạy thận suốt đời, bác sĩ nói thẳng: Đừng ăn nhiều 5 món này nữa!

Bác sĩ thận Hong Yongxiang (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng bệnh thận đang trẻ hóa rất nhanh, đặc biệt là suy thận. Trong số những bệnh nhân trẻ nhất và bị suy thận nặng nhất của ông 5 năm trở lại đây có một bé gái mới 12 tuổi nhưng đã phải chạy thận suốt đời.

Chia sẻ về ca bệnh này trên chương trình sức khỏe trực tuyến Health 2.0, bác sĩ Hong cho biết cô bé sống tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc). Bé được bố mẹ đưa tới bệnh viện trong tình trạng sốt cao, suy nhược và nôn mửa dữ dội. Kết quả chỉ ra cô bé bị urê huyết, suy thận mạn tính và buộc phải chạy thận suốt quãng đời còn lại.

Bé gái 12 tuổi đã phải chạy thận suốt đời (Ảnh minh họa)

Điều tra bệnh sử cho thấy cố bé từng có tiền sử viêm cầu thận mạn tính từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, phụ huynh chia sẻ rằng quá bận rộn làm kinh tế và nuông chiều con nên xem nhẹ việc này và còn để con ăn uống bừa bãi theo sở thích. Cụ thể, cô bé thường được bố mẹ cho tiền tiêu vặt và dùng nó để ăn gà rán. Bắt đầu từ lớp 2 cô bé ăn gà rán 4 - 5 lần mỗi tuần, như vậy ước tính 4 năm qua cô bé này ăn gà rán hơn 200 lần mỗi năm.

"Gà rán là món ăn nhiều dầu mỡ, nhiều calo, giàu protein động vật, chất béo bão hòa, muối. Nếu thỉnh thoảng ăn với người khỏe mạnh thì không sao nhưng ăn quá nhiều, trong thời gian dài thì thận sẽ phải chịu gánh nặng lớn và suy yếu, mắc bệnh. Đặc biệt là đối với những trường hợp thận vốn gặp vấn đề như bệnh nhi này thì bệnh sẽ đến sớm và tiến triển nặng nhanh hơn.

Chưa kể quá trình chiên rán còn tạo ra nhiều chất gây ung thư như hydrocarbon thơm đa vòng, acrylamide… Món ăn này cũng dễ gây tăng cân, béo phì, rối loạn mỡ máu, tiểu đường… và đây đều là những yếu tố nguy cơ cao dẫn tới bệnh thận" - bác sĩ Hong giải thích.

5 món ăn âm thầm tàn phá thận nhưng "vạn người mê"

Thông qua trường hợp bệnh nhi kể trên, bác sĩ Hong nhắc nhở chúng ta nên chú ý hơn tới ăn uống hàng ngày để bảo vệ thận. Có 5 món khoái khẩu của rất nhiều người nhưng không hề thân thiện với thận ông khuyên nên ăn càng ít càng tốt là:

1. Trà sữa

Món đồ uống này ngày nay rất phổ biến ở mọi lứa tuổi nhưng nó thật sự có thể tàn phá thận nếu uống nhiều. Điều khủng khiếp nhất là nó quá nhiều đường, đặc biệt là lượng đường hóa học không thân thiện với sức khỏe. "Lượng đường cao làm tăng huyết áp, buộc thận phải làm việc nhiều hơn để lọc và bài tiết lượng glucose dư thừa ra khỏi máu, dẫn tới quá tải và suy giảm chức năng. Nó còn chứa nhiều calo (lượng calo tăng khi có thêm tinh bột từ trân châu), chất béo xấu, hóa chất tạo hương vị… không tốt cho thận cũng như sức khỏe tổng thể" , bác sĩ Hong nói.

Món khoái khẩu của nhân vật là trà sữa và gà rán (Ảnh minh họa)

2. Thịt chế biến sẵn

Theo bác sĩ Hong: "Bản thân việc ăn quá nhiều protein động vật gây gánh nặng cho thận, gây tăng huyết áp trong tiểu cầu thận, gây tổn thương cầu thận và làm giảm tỷ lệ lọc máu. Chưa kể thịt chế biến sẵn như thịt nguội, xúc xích… rất nhiều natri và photpho, chất hóa học để bảo quản hoặc tăng hương vị. Khi hấp thụ chúng vào trong cơ thể, thận phải làm việc nhiều hơn, đặc biệt là với photpho - 1 chất khó lọc với thận nên sẽ suy giảm chức năng, tổn thương mao mạch thận và mắc bệnh thận".

3. Các món chiên rán

Như bác sĩ Hong đã nói ở trên, các món chiên rán nói chung và thịt chiên rán như gà rán, thịt heo chiên xù…nói riêng không tốt cho thận. Bởi vì nó quá nhiều chất béo, calo. Quá trình chiên rán cũng làm thay đổi cấu trúc của thực phẩm, tạo ra nhiều chất béo chuyển hóa, chất độc hại nên ăn nhiều thận cùng nhiều cơ quan khác bị tổn thương.

4. Nước ngọt có ga

"Nước ngọt có ga chứa rất nhiều đường fructose làm gia tăng sự nhạy cảm của thận với angiotensin II - một protein điều chỉnh sự cân bằng muối. Điều này có nghĩa là muối được tái hấp thu vào thận, dẫn đến bệnh tiểu đường, béo phì, suy thận, cao huyết áp. Loại đồ uống này cũng chứa axit photphoric làm thay đổi thành phần nước tiểu, thúc đẩy sỏi thận dẫn đến suy thận mạn tính" - bác sĩ Hong giải thích.

5. Nội tạng động vật

Nhiều người không biết nội tạng động vật ăn quá nhiều cũng hại thận (Ảnh minh họa)

Dù là món khoái khẩu của nhiều người nhưng nội tạng động vật thật sự là “kẻ thù” của thận. Bác sĩ Hong cho biết chúng chứa hàm lượng purin cao, ăn nhiều làm tăng nồng độ axit uric trong nước tiểu, tạo điều kiện lý tưởng để hình thành sỏi thận cùng nhiều bệnh thận khác. Không những thế, ăn nhiều nội tạng động vật còn dẫn tới dư thừa vitamin A quá độ. Điều này làm thận bị căng thẳng do làm việc quá sức, thậm chí gây nguy hiểm với những người có tiền sử suy thận vì gây tăng canxi huyết, khiến người bệnh chóng mặt, buồn nôn và thậm chí tử vong.

Nguồn và ảnh: Family Doctor, China News