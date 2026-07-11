Bé gái 10 tuổi đau bụng suốt 3 năm, bố mẹ sốc khi bác sĩ lấy ra thứ "đáng sợ" trong bụng

Suốt 3 năm, bé gái 10 tuổi ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) liên tục bị đau bụng kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh hoạt. Gia đình nhiều lần đưa em đi khám nhưng vẫn không xác định được nguyên nhân. Chỉ sau khi được kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ mới phát hiện sự thật bất ngờ trong dạ dày của em.

Theo truyền thông địa phương, bé gái được gọi bằng tên giả là Tiểu Khả. Trong nhiều năm, em thường xuyên đau bụng, ăn uống kém và có dấu hiệu suy nhược. Dù đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế, tình trạng vẫn không thuyên giảm.

Bước ngoặt xảy ra khi Tiểu Khả được chuyển đến Khoa Tiêu hóa và Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi tỉnh Phúc Kiến. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ phát hiện một khối bất thường kích thước lớn, chiếm gần 3/4 thể tích dạ dày của em.

Kết quả nội soi khiến cả gia đình và ê-kíp điều trị bất ngờ. Khối cứng trong dạ dày không phải thức ăn khó tiêu mà là một búi tóc khổng lồ tích tụ trong thời gian dài.

Theo các bác sĩ, tóc không thể được cơ thể tiêu hóa nên khi nuốt vào sẽ dần kết hợp với thức ăn và dịch tiêu hóa, tạo thành một khối đặc, được gọi là sỏi tóc (trichobezoar).

Các bác sĩ xác định Tiểu Khả mắc hội chứng Rapunzel - một tình trạng hiếm gặp xảy ra khi người bệnh có thói quen nuốt tóc trong thời gian dài, khiến tóc tích tụ trong dạ dày và có thể kéo dài xuống ruột.

Nếu không được phát hiện, hội chứng này có thể gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, suy dinh dưỡng, thiếu máu, tổn thương dạ dày và nhiều biến chứng nguy hiểm khác.

Cha mẹ Tiểu Khả cho biết trước đây từng nhiều lần thấy con nhổ tóc rồi cho vào miệng. Tuy nhiên, họ chỉ nghĩ đó là thói quen nhất thời của trẻ nhỏ nên không quá để tâm. Theo thời gian, hành vi này âm thầm kéo dài, khiến lượng tóc tích tụ trong dạ dày ngày càng lớn.

Để loại bỏ khối tóc, các bác sĩ đã thực hiện một ca can thiệp kéo dài nhiều giờ. Trước khi tiến hành, ê-kíp sử dụng các biện pháp hỗ trợ để làm mềm khối tóc, sau đó cẩn thận lấy ra từng phần bằng dụng cụ chuyên dụng.

Theo bệnh viện, lượng tóc lấy ra nhiều đến mức có thể lấp đầy hai chậu lớn.

Sau can thiệp, sức khỏe của Tiểu Khả dần ổn định. Những cơn đau bụng kéo dài chấm dứt, em ăn uống bình thường trở lại và tiếp tục được theo dõi trong quá trình hồi phục.

Lượng tóc lấy ra được cho biết nhiều đến mức có thể lấp đầy hai chậu lớn. Ảnh: Tin tức y tế Phúc Kiến.

Theo các chuyên gia, trường hợp của Tiểu Khả không chỉ là một ca bệnh hiếm mà còn phản ánh mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe thể chất và tâm lý ở trẻ em. Những hành vi như ăn tóc, ăn đất, nhai các vật không phải thực phẩm có thể là dấu hiệu của chứng pica một dạng rối loạn khiến người mắc có xu hướng ăn những thứ không có giá trị dinh dưỡng.

Chứng pica có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố tâm lý như căng thẳng, áp lực học tập, thay đổi môi trường sống hoặc thiếu sự quan tâm.

Ngoài ra, sự thiếu hụt một số vi chất như sắt, kẽm cũng được cho là có thể góp phần làm xuất hiện hành vi bất thường này.

Từ trường hợp của bé gái 10 tuổi ở Phúc Kiến, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần chú ý hơn đến những thay đổi nhỏ trong hành vi của trẻ.

Những thói quen tưởng chừng chỉ là trò nghịch ngợm nếu kéo dài có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh việc chăm sóc dinh dưỡng, việc lắng nghe, trò chuyện và quan tâm đến cảm xúc của trẻ cũng đóng vai trò quan trọng. Bởi đôi khi, phía sau một biểu hiện bất thường không chỉ là vấn đề sức khỏe, mà còn là tín hiệu cho thấy trẻ đang cần sự hỗ trợ về tinh thần.