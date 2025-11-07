Cánh đồng hoang sản xuất năm 1978, được coi là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Phim do Nguyễn Hồng Sến làm đạo diễn, từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980, Huy chương vàng Liên hoan phim quốc tế Moscow 1981...

Diễn viên đặc biệt nhất có lẽ là cậu bé 9 tháng tuổi - người vào vai con trai của Ba Đô (cố NSND Lâm Tới) và Sáu Xoa (diễn viên Thuý An).

Nổi tiếng từ 9 tháng tuổi

Diễn viên nhí này có tên thật là Nguyễn Văn Thuận. Anh là cháu ruột của đạo diễn Hồng Sến. Theo lời kể của mẹ ruột, khi đóng phim, Thuận mới được 9 tháng tuổi. Hình ảnh bé trai hồn nhiên chơi đùa, khóc cười giữa muôn vàn nguy hiểm cận kề để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Trong phim có nhiều cảnh nguy hiểm khiến người xem cũng phải thót tim. Mẹ anh từng kể có một cảnh phim cậu bé bị ngã xuống nước. Nghe vậy, bà hốt hoảng chạy tới thì được đạo diễn Hồng Sến an ủi.

"Khi quay cảnh Thuận bị dồn vào túi nylon, nhấn chìm xuống nước, đạo diễn Hồng Sến khéo léo đưa tôi đi chỗ khác vì sợ tôi xót con”, mẹ Thuận từng nói.

Em bé 9 tháng tuổi để lại ấn tượng với khán giả trong "Cánh đồng hoang".

Trong phỏng vấn vào năm 2021, anh Thuận cho biết đến 15 tuổi mới được thấy mình trên màn ảnh dù từ nhỏ gia đình, bà con lối xóm hay kể với anh chuyện đóng phim.

"Cứ mỗi dịp lễ 30/4, tôi lại được nhìn hình ảnh của mình lúc 9 tháng tuổi trên phim do đài truyền hình phát lại. Tôi thấy tự hào với bà con lối xóm vì mình được nhiều người biết đến. Sau này, con cháu cũng được nhìn thấy tôi trên TV", anh từng kể.

Lỡ dở nghề diễn, trở thành "đại gia nhà nông"

Nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên, Nguyễn Văn Thuận rời quê nhà Long An, khăn gói lên TP.HCM ở tuổi 20 để theo học đại học. Ngoại hình ngày càng điển trai, vóc dáng cao lớn và nụ cười mang nhiều nét giống người cậu ruột là đạo diễn Hồng Sến.

Anh đến sống cùng gia đình cậu để nhờ sự giúp đỡ trong việc thi vào trường điện ảnh. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi đạo diễn Hồng Sến lâm bệnh nặng và qua đời vào năm 1995, khiến con đường đến với điện ảnh của anh trở nên gian nan hơn. Cuối cùng, anh quyết định trở về quê hương, lập gia đình và gắn bó với nghề nông.

Diễn viên nhí năm nào giờ là "đại gia nhà nông".

Nhờ ruộng đất bố mẹ cho, anh cùng bà xã chăm chỉ làm ăn. Trên mảnh đất từng là chiến trường khói lửa, chàng diễn viên nhỏ tuổi ngày nào ra sức khai hoang, đắp bờ, lên liếp, thau ngọt, xả phèn để cải tạo đất. Cuộc sống ngày càng khá giả.

Hiện “em bé” của Cánh đồng hoang năm xưa đã là bố của hai cậu con trai. Anh đang có trong tay 10ha ruộng trồng lúa 2 vụ, máy gặt đập liên hợp, máy cày, máy bơm,... trị giá tài sản hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ sản xuất giỏi, anh Thuận còn là chiến sĩ dân quân nhiệt tình, luôn xung kích trong mọi phong trào. Anh cùng đồng đội tham gia tuần tra bảo vệ an ninh; tham gia các hoạt động giúp dân lao động, sản xuất, xây dựng cầu, đường nông thôn.