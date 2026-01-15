Bcons New Sky - thông tin chính thức từ chủ đầu tư Bcons

Nằm ở mặt tiền quốc lộ 13 gần cầu Phú Long, trạm thu phí quốc lộ 13, từ vị trí dự án di chuyển vào trung tâm Quận 1 chỉ 20 phút theo hướng cầu Bình Triệu - Quốc lộ 13. Với chất lượng xây dựng cao cấp, chú trọng đến từng chi tiết, Bcons NewSky chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng, là khởi nguồn cho một chuẩn sống mới – nơi cộng đồng cư dân sẽ có một không gian thở xanh – chất lượng sống lành phía Bắc Sài Gòn.

Tổng quan dự án Bcons New Sky

Căn hộ Bcons New Sky sở hữu địa thế thịnh vượng cho cuộc sống thăng hoa, được lấy cảm hứng từ những biểu tượng thịnh vượng của các đô thị bên sông của các nước trên khắp thế giới, chắt lọc tinh hoa mang khát vọng bền vững, với tầm view hiếm có và tối ưu không gian sống để cân bằng Tâm – Thân – Trí. Dự án được lên ý tưởng thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại. Các căn hộ có vị trí vô cùng đắc địa khi hội tụ đủ 3 yếu tố "tam cận" kèm theo hệ tiện ích nội khu đẳng cấp, pháp lý hoàn chỉnh. Đây sẽ là một dự án mà khách hàng không thể bỏ qua trong năm 2025.

Giá bán Bcons Newsky quốc lộ 13 là bao nhiêu?

Giá bán Bcons New Sky từ 48,5tr/m2, chưa bao gồm thuế VAT, phí bảo trì và chưa áp dụng các chương trình ưu đãi cực khủng duy nhất đợt đầu tiên. Giá bán còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, như: Tầng trung, hay view hồ. Ngoài ra, có chương trình ưu đãi áp dụng vào ngày công bố, do vậy quý khách hàng nên nhanh tay chọn cho mình một sản phẩm ưng ý cũng như phù hợp với gia chủ về phong thuỷ.

Mặt bằng Bcons Newsky thiết kế ra sao?

Bcons Newsky bao gồm 4 block A1, A2 và B1, B2 với thiết kế 2 tháp cao 29 tầng và 2 tầng hầm, trong đó tầng 1 là tầng căn hộ mặt đất, bố trí thương mại dịch vụ, shophouse và nhà trẻ. Tầng 3 bao gồm căn hộ ở, nhà trẻ, phòng gym, sân vườn và hồ bơi rộng… m2. Từ tầng 12 đến tầng 29 là tầng căn hộ điển hình. Thiết kế mặt bằng điển hình gồm 63 căn mỗi tầng ở cả 2 tháp. Trong đó block A1 Bcons New Sky quốc lộ 13 bao gồm 19 căn hộ mỗi tầng, mặt bằng Block A2 có 17 căn mỗi tầng. Bcons Newsky block B1 bao gồm 12 căn hộ mỗi tầng, block B2 có 15 căn hộ mỗi tầng

- Số lượng căn hộ 2 phòng ngủ 1 WC ở hai 4 block A1, A2 và B1, B2 gồm có 6 căn

- Số lượng căn hộ 2 phòng ngủ 2 WC ở hai 4 block A1, A2 và B1, B2 gồm có 37 căn

- Số lượng căn hộ 3 phòng ngủ 2 WC ở hai 4 block A1, A2 và B1, B2 gồm có 15 căn

- Số lượng căn hộ 3 phòng ngủ 3 WC ở hai 4 block A1, A2 và B1, B2 gồm có 5 căn

Tiện ích dự án Bcons New Sky

Tiện ích nội khu Bcons NewSky

Tiện ích Dự án Bcons New Sky tầng trệt nội khu là một khu trung tâm thương mại vô cùng sầm uất đa dạng sản phẩm dịch vụ. Điểm nhấn chính của khu vực này là hồ bơi tràn bờ chuẩn Olympic, có tổng diện tích vô cùng lớn, bao gồm cả hồ bơi người lớn và trẻ em.

Ngoài ra, khu vực còn có sân chơi thiếu nhi và khu tiệc nướng BBQ ngoài trời. Dự án cũng có nhiều không gian xanh khác, kết hợp với các khu sinh hoạt cộng đồng, như: Khu nhà hàng, Spa, Gym và vườn thư giãn, tạo nên môi trường sống đa hoạt động và kết nối cộng đồng Bcons New Sky.

Tận hưởng cuộc sống xanh: dự án được xây dựng với mật độ thấp chỉ 38.55%, giúp cư dân hòa mình vào thiên nhiên với công viên cây xanh rộng lớn, cà phê sân vườn thoáng mát, và hồ bơi trong xanh.

Nâng cao sức khỏe: Rèn luyện sức khỏe mỗi ngày với trung tâm thể dục thể thao hiện đại, phòng tập gym, yoga, đường chạy bộ.

Dành thời gian cho gia đình: Khu vui chơi trẻ em an toàn và sáng tạo sẽ là nơi con trẻ thỏa sức vui đùa và phát triển.

Tiện nghi trong tầm tay: Cuộc sống của cư dân sẽ thuận tiện hơn rất nhiều với shophouse khối đế thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, spa, trường mầm non ngay trong nội khu.

An ninh đảm bảo: Hệ thống an ninh 24/7, camera giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp mang đến sự an tâm tuyệt đối cho cư dân.

Tiện ích ngoài khu Bcons Newsky

Chung cư Bcons New Sky tọa lạc ngay vị trí trung tâm trên mặt tiền đại lộ Bình Dương nên thừa hưởng và sở hữu trọn vẹn các tiện ích ngoại khu đẳng cấp, như: Siêu thị, Bệnh viện quốc tế, trường học, sân Golf…

View trực diện mặt tiền sông Sài Gòn. Ngay công viên bờ sông đang được quy hoạch đầu tư hàng ngàn tỷ để cải tạo không gian sống, môi trường sống, nơi trải nghiệm tốt cho cư dân thành phố.

Từ vị trí dự án Bcons New Sky di chuyển đến các tiện ích ngoại khu gần kề như:

2 – 5 phút: Siêu thị Coop Mart, Vsip, bệnh viện quốc tế Becamex, siêu thị Lottle Mart, trường mầm non Hoa Cúc, trường Tiểu học Phan Châu Trinh, trường THPT Nguyễn Trãi, Trường CĐ VN Thuận An, Chợ Lái Thiêu…

5 – 7 phút: AEON Mall, Siêu Thị Metro, Trường TC KT và TC Bình Dương, Sân Golf sông bé, Chùa Thiên Phước, Nhà Thờ Lái Thiêu, Bệnh viện quốc tế Columbia Asia, trường THCS Phú Long, Siêu thị điện máy xanh

8 phút: Trường cao đẳng Kinh Tế – CN, bệnh viện Thủ Đức, trường ĐH KTế – KT Bình Dương, Kitty Land, Sân vận đông tỉnh Bình Dương, Big C…

15 phút: Làng Đại học TP. Hồ Chí Minh, Sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông…

