"BB Trần rủ Hải Triều, Ngọc Phước vào vai "nữ chính" quẩy tung trong MV mới"

Tình tiết hài hước, dí dỏm, lyrics hóm hỉnh, giai điệu vui tươi



MV mới của BB Trần, Hải Triều và Ngọc Phước thu hút sự chú ý của chị em ngay từ cái tên: "Chịu thì chịu, không chịu thì chịu". Ai cũng tò mò muốn biết: "Chịu cái gì và không "chịu" cái chi?". Câu trả lời này sẽ được hé lộ đầy bất ngờ trong MV!

Cốt truyện của MV xoay quanh những người phụ nữ với hoàn cảnh khác nhau, hé mở tại 1 salon tóc, nails. Theo lẽ thường, bà chủ phải niềm nở đón khách vào tiệm, nhưng khi BB Trần bước vào, chủ tiệm "dội bom" ngang xương: "Chị không rảnh làm cho mấy người…làm xấu mặt xã hội như em"!

Không chỉ BB Trần mà Hải Triều và Ngọc Phước cũng phải chịu cảnh tương tự. Cả nhà mình cứ click vào xem MV dưới đây là thấu hiểu ngay!



Xem MV NGAY để được sáng tỏ bao "nút thắt" thú vị và cùng cười sảng khoái sau ngày dài bề bộn nhé!

Tình tiết, lyrics, lời thoại cùng biểu cảm của BB Trần – Hải Triều – Ngọc Phước cũng khiến MV hút tương tác. Khi xem đến đoạn MV bất chợt chững lại, Ngọc Phước đang hát dở bỗng biến mất tiêu, ai cũng bật cười rũ rượi. Tưởng đâu cô nàng quên lời, quên diễn, hoá ra phải lọ mọ bê thêm cái bục cho… bằng chị bằng em vì chiều cao có hạn.

Cuối cùng, vượt qua những ấm ức trong lòng, chị em Sò Lụa và Ngọc Phước cũng đã tìm ra cách để đáp trả bà chủ tiệm đích đáng. Xem xong, ai cũng hả hê "hết nấc"!

Thông điệp ý nghĩa, nhân văn, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với người phụ nữ

"Chịu thì chịu, không chịu thì chịu" còn được chị em chia sẻ "rần rần" vì đánh trúng tâm lý phái đẹp. Đó là câu chuyện quen thuộc của những phụ nữ đang trong giai đoạn lựa chọn "một nửa" lý tưởng. Họ phải đối mặt với đàm tiếu của dư luận: "Mai sau chắc khó mà lấy chồng" vì "cứ lâu lâu là thay bồ", chưa chịu "chốt hạ"!



Người phụ nữ đã lập gia đình cũng thấy hình bóng của mình trong MV. Khi chưa có con, họ bị hỏi: "Vợ chồng chẳng ấm êm hay là sức khoẻ chẳng được như kỳ vọng?", nhưng dù đã có 1 con cũng vẫn bị cho là chữ hiếu chưa tròn: "Nhà là phải có đống con, dòng họ mới quý mến, mới thấy yên lòng!".

Chỉ vì đang kế hoạch mà lập tức bị thị phi…

Chắc hẳn, ai cũng muốn tìm câu trả lời để đáp trả sao cho thích đáng trước những áp đặt "cắc cớ" này phải không nào? Vậy thì phải xem đến cuối MV để biết cách hội chị em xử trí, khiến bà chủ tiệm "chịu thì chịu, không chịu thì chịu"!

Màu sắc tươi sáng, giai điệu bắt tai, lyrics đáng yêu lại đánh trúng tâm lý, bảo sao MV này được chia sẻ nhiều dù chỉ mới ra mắt. Chị có nick name BC hào hứng: "Lời bài này câu nào cũng chuẩn, phải share ngay về liền, mong chị hàng xóm xem được!".

Trong khi đó, chị H.G đồng cảm: "Có 1 con rồi mà vẫn bị mọi người giục giã nên nghe bài này thấy như được an ủi! Tâm lý, tài chính chưa vững thì bé yêu làm sao được chăm chút cẩn thận, phải không nào?".

Những cái tên đứng sau "Chịu thì chiu, không chịu thì chịu" cũng rất "khủng". Người viết ca khúc này là Bùi Công Nam - từng nổi tiếng với "Năm qua đã làm gì?", và giọng ca đầy nội lực là của ca sĩ kiêm hot tiktoker Vũ Thị Châu, cô gái nhỏ bé gây ấn tượng mạnh trong chương trình "Giọng ải giọng ai".

Tập hợp toàn cái tên hot, không xem ngay để cập nhật thì thành "người tối cổ" đấy nhé!

Bất ngờ nhất nằm ở đoạn kết MV, item "nhỏ nhưng có võ" làm nên sự xoay chuyển bất ngờ phút cuối lại đến từ thương hiệu… thuốc tránh thai New Choice. Xem ngay để biết: Làm thế nào mà sản phẩm này giúp những người phụ nữ tự tin hát "love what you choose, choose what you love" (yêu điều mình chọn, chọn điều mình yêu) như vậy nhé!

Với MV "Chịu thì chịu, không chịu thì chịu", thương hiệu thuốc tránh thai New Choice ngầm gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới những người phụ nữ:

"Love what you choose, choose what you love" - HÃY YÊU ĐIỀU MÌNH CHỌN, và CHỈ CHỌN NHỮNG GÌ MÌNH THỰC SỰ YÊU!

New Choice là thương hiệu thuốc tránh thai an toàn có nguồn gốc từ Mỹ được hàng triệu phụ nữ tin tin dùng suốt 26 năm nay.

