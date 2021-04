Quân A.P lên tiếng sau khi bị tố không tôn trọng đồng nghiệp: "Quân rất tiếc nếu việc đổi band đã gây ra hiểu lầm"

Nguyên văn bài đăng của Quân A.P trên trang cá nhân:

Về sự việc xảy ra với band Nam Phương, chiều ngày 16/4 Quân A.P đã có buổi luyện tập với band Nam Phương cho đêm diễn ngày 17/4 tại phòng trà WE.

Trước đó, ngày 15/4, quản lý của Quân đã gửi cho đại diện phòng trà WE tài liệu liên quan đến các ca khúc sẽ trình diễn trong đêm nhạc. Ngay sau đó, ekip Quân có thấy 1 bản ghi hợp âm được post lên Facebook của trưởng band Nam Phương, ekip đã nhờ phòng trà WE gỡ xuống.

Chiều 16/4, Quân đến tập với band tại phòng trà WE. Khi tập, có 2 bài bị sai, do bản phổ từ phía ekip Quân gửi sai. Điều này đã khiến buổi tập diễn ra không được suôn sẻ. Ngay trong lúc tập và thấy có vấn đề, bản thân Quân cũng đã nhận lỗi này thuộc về ekip của mình, hoàn toàn không phải do band nhạc.

Sau khi buổi tập diễn ra không tốt, ekip của Quân có chia sẻ việc này với phía phòng trà WE. Lo lắng và muốn đêm nhạc ngày hôm sau diễn ra trọn vẹn, phía ekip đã đề xuất đổi band, vốn là một band đã làm việc quen với Quân. Thời gian gấp gáp chỉ còn có chưa đầy 24h trước đêm diễn và phía phòng trà WE đồng ý. Chi phí cho band nhạc mới hoàn toàn do phía Quân chịu trách nhiệm. Và phía phòng trà WE vẫn trả chi phí cho band Nam Phương. Quân có thể khẳng định, hoàn toàn không có chuyện tranh cãi trong quá trình làm việc giữa Quân và band nhạc.

Sự việc không có gì căng thẳng, và Quân cũng không muốn bất kì lùm xùm nào không đáng có xảy ra trong quá trình làm việc. Quân rất tiếc nếu việc đổi band đã gây ra những hiểu lầm không đáng có giữa các bên.

Về kỹ thuật và trình độ thanh nhạc, là một nghệ sĩ trẻ, Quân vẫn ý thức được những điểm chưa tốt của mình và cố gắng trau dồi khả năng thanh nhạc mỗi ngày. Với các show phòng trà, Quân coi đây không chỉ là cơ hội để đến gần với khán giả, mà còn là dịp để luyện tập với anh chị band nhạc. Với 18 bài hát trong buổi diễn, Quân không tránh khỏi những sai sót trong quá trình tập luyện. Vậy nên Quân rất mong nhận được sự cảm thông khi làm việc với các anh chị.