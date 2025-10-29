Chiều 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Vương Hoàng Nhân (SN 1998, ngụ phường Sài Gòn, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 24/10, Công an nhận tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê ở ấp Phú Thạnh, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ. Nạn nhân là chị N.C.K.D. (SN 1993) – chủ quán cà phê, bị một nam thanh niên dùng dao đâm khiến chị gục tại chỗ.

Đối tượng Vương Hoàng Nhân bị bắt tại TP. Cần Thơ.

Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Thạnh Xuân và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 28/10, lực lượng công an đã bắt giữ Vương Hoàng Nhân khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Phú (TP Cần Thơ).

Kiểm tra nhanh, Nhân dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, khai do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện với chị D. nên đã dùng dao tấn công nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.