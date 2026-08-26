Bắt tay chiến lược: Hiện đại hóa & nâng tầm Y học Cổ truyền Việt Nam

Bác sĩ Đỗ Tân Khoa - Giám đốc BV Y học cổ truyền HCM và Bà Lữ Lan Nhi - Tổng giám đốc công ty TNHH dược phẩm Thọ Sinh Đường vui mừng khi buổi ký kết hợp tác thành công tốt đẹp.

Sự kiện là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương tại Kết luận 86-KL/TW và Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển, chuẩn hóa và hội nhập y dược cổ truyền.

Điểm nhấn từ sự cộng hưởng năng lực:

* Bảo chứng chuyên môn: Bệnh viện YHCT TP.HCM – đơn vị chuyên khoa hạng I sở hữu khu sản xuất 3.000 m² chuẩn GMP – GLP – GSP và hơn 45 mặt hàng đông dược chất lượng cao.

* Hội nhập quốc tế: Thọ Sinh Đường kết nối nguồn lực nghiên cứu, quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế để đưa khoa học vào từng sản phẩm.

* 3 mũi nhọn hành động: Phổ biến xu hướng dưỡng sinh "Y thực trị" phòng bệnh chủ động; chuẩn hóa công nghệ chiết tách – kiểm soát hoạt chất; và kết nối nghiên cứu quốc tế với thực tiễn lâm sàng.

Đại diện Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM trao cúp lưu niệm, ghi dấu sự đồng hành giữa hai đơn vị trong khuôn khổ chương trình hợp tác

Cái bắt tay giữa bệnh viện công lập đầu ngành và doanh nghiệp chuẩn mực mở ra hướng đi bền vững, đưa các giải pháp đông y khoa học, an toàn đến gần hơn với người dân.