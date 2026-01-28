Ngày 28-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông N.M.N. (68 tuổi, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố ông N. vì xâm hại tình dục phụ nữ khuyết tật

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng việc người phụ nữ hàng xóm bị bệnh down, chậm phát triển về tâm thần và thường xuyên ở nhà một mình, ông N. đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại vào cuối năm 2025.

Sau đó, gia đình nạn nhân phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định khởi tố bị can đối với N.M.N về tội "Hiếp dâm" theo quy định tại khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.