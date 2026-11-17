Theo thông tin từ Fanpage Hình sự Quảng Trị, ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án hình sự về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Cán bộ cơ quan điều tra và đại diện viện kiểm sát thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam với P.Q H. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với P.Q.H. (SN 1965, trú xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi xâm hại tình dục cháu bé 5 tuổi.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.