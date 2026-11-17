Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phan Tấn Thành (SN 1977, thường trú phường Bến Thành, TPHCM) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an TPHCM, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook “Thành Lê Lai” đăng tải nhiều video có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân.

Vào cuộc xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Phan Tấn Thành là người tạo lập và sử dụng tài khoản Facebook nói trên.

Phan Tấn Thành - chủ tài khoản Facebook “Thành Lê Lai” tại cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thành khai nhận đã tự quay và đăng tải các video có nội dung không đúng sự thật. Những câu chuyện trong video đều do Thành tự tưởng tượng, bịa đặt rồi quay thành video đưa lên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Thành thừa nhận mục đích của việc dựng những câu chuyện này là nhằm tạo sự chú ý, thu hút người xem để phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Phan Tấn Thành theo quy định.

Chủ tài khoản 'Hảo Hán Mini' đăng lại video, thu hút hơn 150.000 lượt xem

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM tiếp tục làm rõ vai trò của Phan Hiếu Thịnh (SN 2002, cư trú xã Nhà Bè, TPHCM), người quản lý và sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”, tên định danh @haohanminivietnam.

Theo kết quả xác minh, Thịnh đã đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành. Ngoài ra, tài khoản này còn đăng các video có lời lẽ thách thức, đe dọa và nội dung bị xác định là bịa đặt, sai sự thật.

Phan Hiếu Thịnh - người quản lý và sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thịnh khai khoảng tháng 9/2026, người này bắt đầu theo dõi tài khoản Facebook “Thành Lê Lai Q1”.

Sau đó, Thịnh tải các video từ Facebook về điện thoại, sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” để đăng lại, kèm theo các tiêu đề liên quan nhằm thu hút người xem.

Tại thời điểm cơ quan công an kiểm tra, những video được đăng tải trên tài khoản TikTok này đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, cá biệt có video đạt hơn 150.000 lượt xem.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Phan Hiếu Thịnh có dấu hiệu của tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.