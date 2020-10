Bắt quả tang kẻ tống tiền thiếu nữ 16 tuổi bằng clip khiêu dâm

Kẻ đốn mạt cưỡng đoạt tiền thiếu nữ 16 tuổi

Đối tượng Võ Hoàn Phi, 19 tuổi đang sinh sống tại xã Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Phi không có việc làm ổn định và thường hay vào các nhóm trên mạng xã hội để nói chuyện với những người mà Phi chưa từng quen biết.

Khoảng đầu tháng 8/2020, Phi vào mạng xã hội Telegram tham gia 1 nhóm chat. Thấy trong nhóm này có đăng một số hình ảnh, clip khiêu dâm của thiếu nữ 16 tuổi tên U., ngụ tại quận 10, TP.HCM. Kèm theo các clip, hình ảnh nhạy cảm này là đường link dẫn đến facebook của em U..

Ngày 7/9, Phi lưu tất cả những hình ảnh, clip nói trên về điện thoại của mình, đồng thời lập 1 tài khoản Facebook mang tên “Uyên Bùi” nhằm mục đích đe dọa em U.. Tiếp đến, Phi nhắn tin cho em U. nói rằng mình có nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm của em này rồi im lặng.

Đối tượng Võ Hoàn Phi tại cơ quan điều tra.

Khoảng 10 ngày sau, Phi bắt đầu nảy sinh ý định dùng các hình ảnh nhạy cảm mà mình có để cưỡng đoạt tài sản của em U.. Thấy nạn nhân lo sợ, Phi yêu cầu em U. phải mua điện thoại hiệu Vsmart live 4 rồi gửi qua bưu điện cho Phi. Đổi lại, Phi sẽ xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến em U. mà Phi có, và im lặng, không nhắc gì đến việc này nữa.

Phi đe dọa, nếu em U. không làm theo yêu cầu, Phi sẽ gửi tất cả hình ảnh và clip đó cho bạn bè, người thân của U. xem. Để tránh bị phát hiện nếu không may em U. báo công an, Phi lấy một địa chỉ ảo tại đường Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ này cách nhà Phi khoảng 40km) và tên người nhận do Phi tự bịa ra, nhưng số điện thoại thì Phi ghi số của mình để em U. gửi điện thoại đến.

Em U. nói cho em vài ngày sẽ gửi điện thoại ra cho Phi. Đến ngày 24/9, Phi vẫn chưa nhận được điện thoại nên gửi cho cho em U. 1 hình ảnh nhạy cảm và hỏi nạn nhân đã gửi điện thoại cho mình chưa. Em U. nói đã gửi rồi nên Phi tiếp tục đợi.

Khoảng cuối tháng Chín, Phi vẫn chưa nhận được cuộc gọi từ bưu điện nói đến nhận hàng nên nghĩ bị em U. lừa. Phi nhắn tin hỏi em U. thì được biết em này vẫn chưa gửi. Lúc này, em U. nói điện thoại trị giá khoảng 3 đến 4 triệu nên đề nghị sẽ gửi tiền mặt cho Phi và Phi đồng ý.

Đối tượng Phi tiếp tục cho địa chỉ và tên người nhận giả, nhưng số điện thoại là của Phi và yêu cầu em U. gửi tiền. Khoảng 1 tuần sau, Phi vẫn chưa nhận được tiền nên gọi điện thoại cho U., bảo phải gửi cho Phi 4 triệu đồng. Em U vờ đồng ý để Phi chờ nhưng không gửi. Khi Phi gọi điện giục gửi tiền thì em U. nói không biết cách gửi tiền qua bưu điện, đồng thời đề nghị Phi đến gặp mình trực tiếp để nhận tiền.

Yêu cầu nạn nhân đưa 7 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng

Phi đồng ý vào TP.HCM để gặp trực tiếp em U. nhận tiền, nhưng lần này Phi nâng số tiền lên 6,5 triệu đồng. Khi em U. đồng ý, Phi hẹn sẽ gặp nhau tại đường Cống Quỳnh, quận 1, TP.HCM vào ngày 18/10. Phi còn nói sẽ nhận 1 lần 7 triệu đồng và sẽ xóa toàn bộ clip, hình ảnh nhạy cảm liên quan đến em U..

Vào 21h ngày 17/10, Phi đón xe khách từ Nha Trang vào TP.HCM. Khoảng 15h45 ngày 18/10, Phi đến công viên Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình và gọi cho em U. ra gặp. Vì thận trọng nên em U. rủ thêm 1 người bạn của mình đi cùng đến gặp Phi.

Tại công viên, Phi đưa điện thoại của mình cho em U. xem các hình ảnh, clip nhạy cảm của em U.. Xem xong, nạn nhân đưa cho Phi 7 triệu đồng. Khi đối tượng Phi đang kiểm tra và bỏ tiền vào túi quần, định bỏ đi thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình ập tới, bắt quả tang.

Ngay sau đó, đối tượng Phi bị áp giải về trụ sở công an quận Tân Bình để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bước đầu, đối tượng Phi thừa nhận hành vi dùng hình ảnh nhạy cảm để yêu cầu em U. đưa tiền.

Về phía nạn nhân, em U. cho biết, những hình ảnh mà Phi đang có thật ra là clip được dàn dựng. Theo đó, em U. tự cắt hình cô gái khác rồi ghép mặt của mình vào chứ không phải là hình ảnh thật của U. Do lo sợ Phi gửi những hình ảnh này cho bạn bè, gây hiểu nhầm nên U. mới đồng ý gửi điện thoại, tiền để Phi xóa các hình ảnh và clip trên.

Công an quận Tân Bình cho biết, hiện đang tạm giữ đối tượng Phi để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.