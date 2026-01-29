Bắt quả tang hơn 7 tấn cà phê nghi giả chuẩn bị tuồn ra thị trường

Trước đó, ngày 27/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Bảo Lâm 3 kiểm tra xe ôtô tải mang biển số 48C-093.73 do Trương Thành Tín (27 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển nghi vấn vận chuyển hàng giả. Trong xe còn có Nguyễn Đức Lâm (26 tuổi) và Trần Đức Lương (27 tuổi).

Qua kiểm tra, công an phát hiện 1.056 gói cà phê thành phẩm, tổng hơn 520kg, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Số cà phê trên có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, nghi là hàng giả. Toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan đã được lập biên bản tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Mở rộng, công an kiểm tra cơ sở do ông Lương Viết Kiểm làm người đại diện theo pháp luật. Ông Kiểm khai số cà phê bị thu giữ trên xe tải là sản phẩm do công ty sản xuất.

Kiểm tra kho hàng, công an phát hiện 7.958 gói cà phê thành phẩm các loại, tổng khối lượng hơn 4,1 tấn, cùng hơn 3 tấn nguyên liệu và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Bước đầu, đại diện doanh nghiệp khai đã chỉ đạo nhân viên trộn hạt đậu nành với cà phê nhân và hương liệu để sản xuất cà phê thành phẩm bán ra thị trường với giá rẻ. Công an xác định toàn bộ số cà phê trên không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố, xâm hại quyền lợi người tiêu dùng và ảnh hưởng đến uy tín ngành cà phê địa phương.

Hiện, Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.