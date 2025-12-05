Bắt quả tang chồng "vụng trộm" bên ngoài, vợ khởi kiện, được bồi thường hơn nửa tỷ đồng

Một vụ ngoại tình gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan (Trung Quốc). Theo bản án, sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 22/6/2025. Người vợ từ Đài Nam trở về nhà ở Tân Trúc sớm hơn dự kiến. Ngay khi mở cửa, chị cảm thấy trong nhà có điều bất thường. Chỉ 5 phút sau, người chồng dẫn theo một phụ nữ lạ bước vào nhà.

Khi kiểm tra, chị phát hiện trong phòng tắm có bao cao su đã dùng và cả kính áp tròng đổi màu được cho là của người phụ nữ kia. Đây là những vật chứng quan trọng để người vợ tố cáo chồng lăng nhăng.

Theo Vietnamnet, sau đó, chị còn trích xuất camera giám sát của khu dân cư và phát hiện người phụ nữ tên A Mĩ (tên đã thay đổi) từng cùng chồng mình - anh Trần Vĩ, xuất hiện ở nhà vào các ngày 10/5, 11/5, 31/5 và 21/6. Chứng tỏ hai người đã nhiều lần quan hệ với nhau. Vì vậy, người vợ khởi kiện cả hai với cáo buộc xâm phạm quyền vợ chồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần.

Người chồng biện hộ rằng, anh và A Mĩ quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Ban đầu chỉ trò chuyện, sau đó mời cô ấy đến nhà để "hàn huyên tâm sự”, hoàn toàn không phát sinh quan hệ thân mật. Anh cũng thừa nhận, hôn nhân đã có rạn nứt.

Bắt quả tang chồng "vụng trộm" bên ngoài, người vợ được bồi thường hơn nửa tỷ đồng. Ảnh minh họa.

A Mĩ cũng khai rằng cô không hề biết Trần Vĩ đã có gia đình, chỉ nhận lời đến nhà anh ta chơi và phủ nhận có hành vi thân mật hay quan hệ ngoài luồng.

Tuy nhiên, điều tra cho thấy họ từng hôn nhau trong thang máy, video được xem là bằng chứng cho thấy mối quan hệ vượt xa mức bạn bè.

Tòa nhận định việc cả hai nhiều lần vào nhà chung đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ chung thủy, gây tổn thương tinh thần cho người vợ. Căn cứ mức độ vi phạm và điều kiện kinh tế, tòa tuyên người vợ được bồi thường 600.000 Đài tệ (hơn 500 triệu đồng).

Trước đó, năm 2020, một vụ việc tương tự ở Trung Quốc cũng gây chú ý khi người đàn ông tên Trương Tam kiện vợ – Tiểu Lệ – vì sinh con với người khác trong thời kỳ hôn nhân.

Kết quả giám định ADN tháng 7/2019 cho thấy bé trai không phải con của Trương Tam, khiến anh yêu cầu ly hôn và đòi bồi thường 50.000 nhân dân tệ (khoảng 186 triệu đồng).

VnExpress cho biết, tòa án nhận định theo luật hôn nhân, vợ chồng có nghĩa vụ thành thật và tôn trọng lẫn nhau. Tiểu Lệ sinh con của người khác trong thời kỳ hôn nhân nên đã xâm hại tới lòng tự tôn của Trương Tam, gây ra đau đớn tinh thần nên phải bồi thường dân sự. Tuy nhiên, tòa thấy mức yêu cầu bồi thường của nguyên đơn quá cao nên giảm xuống chỉ còn 20.000 nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng).

Ngoài ra, tòa cho phép hai người ly hôn vì cùng đồng ý và quan hệ tình cảm đã đổ vỡ. Con gái chung của hai người sẽ do Trương Tam chăm sóc vì như vậy có lợi cho sự phát triển của bé.