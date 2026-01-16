Bắt quả tang 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn xả thải trực tiếp ra sông

Ngày 15-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết liên tiếp những ngày qua phòng Cảnh sát kinh tế liên tiếp phát hiện 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn đặt ống ngầm xả thải trái phép ra sông Pô Kô.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước thải

Cụ thể, ngày 12-1, phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đột xuất Nhà máy tinh bột sắn K.T. (thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần tinh bột sắn Phú Yên, ở xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) đặt 3 đường ống ngầm dẫn nước thải phát sinh từ Nhà máy xả thải trực tiếp ra dòng sông Pô Kô, thuộc thôn Nông Nhầy 2, xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 9-1, phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất Nhà máy chế biến tinh bột từ nông sản tại xã Đăk Môn, tỉnh Quảng Ngãi (thuộc Công ty P.H K.T.).

Cơ quan chức năng phát hiện ống ngầm được đặt và xả thải trực tiếp ra sông Pô Kô





Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty lắp đặt đường ống ngầm xả nước thải trực tiếp ra sông Pô Kô, khu vực nằm ngay bên cạnh nhà máy, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu mẫu môi trường, niêm phong tang vật, tài liệu liên quan đến 2 vụ việc nói trên theo đúng quy định để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ.