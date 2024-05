Bắt ông Mai Tiến Dũng nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ngày 4/5, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết tại cuộc họp báo Chính Phủ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Mai Tiến Dũng bị điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Được biết, đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ tại tỉnh Lâm Đồng.

Ông Mai Tiến Dũng sinh ngày 8/1/1959, quê xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, có trình độ Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Dũng từng có nhiều năm công tác tại tỉnh Hà Nam với các vị trí như Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam, Bí thư Thành ủy Phủ Lý và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

Ông chính thức làm việc tại Văn phòng Chính phủ từ năm 2016-2021 với các chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII), Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Mai Tiến Dũng - Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Tháng 4/2021, Quốc hội đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Dũng.

Đến tháng 3/2023, Thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng bằng hình thức cảnh cáo do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Quyết định nêu, khi ở cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, ông Dũng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Ông Dũng cũng đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19, để một số cán bộ VPCP tham mưu, đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng được xác định "đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước".