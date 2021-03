Bắt nhóm đối tượng “soi cầu” lô đề trên YouTube, chiếm đoạt tiền của hàng ngàn người

Ngày 11-3, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Công an TP Vinh và Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, vào đầu năm 2021, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một số đối tượng có biểu hiện lừa đảo bằng việc tạo hoặc thuê kênh YouTube, nhận mình có khả năng "soi cầu", phán đoán kết quả lô đề để từ đó chiếm đoạt tiền của những người ham mê cờ bạc, đỏ đen.

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định các đối tượng: Trương Thị Ngọc (SN 1994), trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu; Trần Văn Thảo (SN 1993); Trần Văn Hiếu (SN 1994); Trần Văn Trọng (SN 1998); Phan Văn Bắc (SN 1990); Phan Văn Tuấn (SN 1993); Trần Văn Định (SN 1996); Trần Văn Việt (SN 1998), cùng trú xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, liên quan đến đường dây trên.

Ngày 10-3, khi phát hiện những người trên đang có mặt tại phòng 1302 và 1907, khách sạn Vincentra, số 2 Quang Trung, TP Vinh, công an tiến hành bắt giữ. Kiểm tra tại hai phòng của khách sạn, lực lượng chức năng thu giữ 6 dàn máy vi tính cùng các công cụ để làm kênh YouTube, 13 chiếc điện thoại di động, 15 thẻ tín dụng có số tiền trong tài khoản xấp xỉ 11 tỉ đồng cùng 35 triệu đồng tiền mặt, 4 ôtô và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Cùng lúc, một tổ công tác khác tiến hành bắt giữ Trương Thị Ngọc khi người này đang di chuyển từ huyện Diễn Châu vào TP Vinh. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án thu giữ thêm 1 chiếc điện thoại di động, 5 thẻ tín dụng có số tiền trong tài khoản khoảng 4 tỉ đồng và 75 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2019, các đối tượng tự tạo hoặc thuê kênh YouTube, sau đó đăng video "soi cầu" để khách hàng theo dõi. Sau khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, các đối tượng sử dụng máy tính, micro làm video có nội dung nhận xét kết quả xổ số ngày hôm đó, dự đoán các số trúng giải của ngày hôm sau với những lời quảng cáo hấp dẫn như: "Tỷ lệ chuẩn xác cao", "chắc chắn trúng".

Trong các video đăng tải, các đối tượng cho số điện thoại của mình để khách hàng liên hệ. Với những khách hàng có nhu cầu mua những con số này, sau khi liên lạc thì sẽ được các đối tượng yêu cầu thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng. Bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng ngàn bị hại khắp cả nước với tổng số tiền khoảng 15 tỉ đồng.

Công an huyện Nghi Lộc đang điều tra mở rộng chuyên án và thông báo ai là bị hại trong các vụ án trên thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra qua số điện thoại 0896433222, 0943282726 để được hướng dẫn giải quyết.