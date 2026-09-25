Bắt nhịp xu hướng "đi để khỏe": Khi Phương Đông Asahi trở thành điểm hẹn cho những kỳ nghỉ ngắn ngày

Travel burnout: Khi "đi để nghỉ" lại là một hành trình cần hồi phục

Một chuyến đi vốn được kỳ vọng là khoảng thời gian tạm rời công việc, nhịp sống thường nhật để nạp năng lượng và tìm kiếm sự cân bằng. Thế nhưng, những lịch trình dày đặc, chặng đường di chuyển liên tục và tâm lý muốn đi cho đáng đôi khi biến kỳ nghỉ thành một cuộc đua thể lực.

Đây chính là nguyên nhân dẫn đến "travel burnout" – hội chứng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần sau chuỗi ngày xê dịch, thiếu khoảng nghỉ thực sự. Thay vì trở về với niềm hứng khởi, không ít người kết thúc kỳ nghỉ trong trạng thái rã rời, cần thời gian hồi phục.

Ngày Du lịch Thế giới 27/9 vì thế cũng là dịp nhìn lại sự dịch chuyển về tư duy du lịch của du khách hiện nay. Một hành trình đáng giá nằm ở quãng đường đi được bao xa, hoàn thành bao nhiêu điểm đến hay đo bằng sự khỏe khoắn, thư thái cùng nguồn năng lượng tươi mới mang về?

Từ câu hỏi ấy, Phương Đông Asahi mang đến một cách tiếp cận khác về nghỉ dưỡng, hướng tới chất lượng của sự phục hồi. Tại đây, không gian lưu trú kết hợp đồng bộ cùng chuỗi tiện ích tắm khoáng Onsen, xông hơi Jjim Jil Bang, spa trị liệu, bể bơi, gym, ẩm thực trong cùng một điểm đến, để một kỳ nghỉ ngắn ngày vẫn đủ đầy trải nghiệm, vẹn tròn giá trị thư giãn, chữa lành thân - tâm - trí một cách tự nhiên nhất.

Phương Đông Asahi: Tọa độ "sạc pin" ngắn ngày cho mọi nhu cầu nghỉ dưỡng

"Sau một tháng tập trung dồn lực cho dự án, cơ thể tôi hoàn toàn kiệt sức. Biết tới Phương Đông Asahi do gần nhà, tôi cùng bà xã tới đây xả hơi cuối tuần. Vừa dành cho bản thân khoảng nghỉ để phục hồi sức khỏe, vừa coi như có cơ hội hâm nóng tình cảm, đúng là một công đôi việc" – đó là chia sẻ của anh Minh Đức (40 tuổi, Hà Nội) về chuyến "đi trốn" trong ngày của hai vợ chồng.

Không lên kế hoạch, cũng chẳng đặt mục tiêu phải thử cho hết các tiện ích, cả hai lựa chọn hành trình thư giãn tối giản với tắm khoáng Onsen và xông hơi Jjim Jil Bang. Trải nghiệm bắt đầu từ những phút giây ngâm mình trong các bể khoáng nóng, bể lụa micro bubble, bể sục jacuzzi, bể lạnh Mizuburo và lu thảo dược, cảm nhận từng nhịp nước nhẹ nhàng khơi thông các điểm tắc nghẽn, để mệt mỏi được gột trôi cùng những áp lực công việc.

Thả lỏng cơ thể sau liệu trình tắm Onsen, nhịp nghỉ tiếp tục đưa cả hai bước vào chuỗi phòng xông hơi đa dạng chủ đề. Với anh Đức - một người sống giữa phố thị, nơi khói xe, bụi mịn và bầu không khí ngột ngạt là một phần của cuộc sống, trải nghiệm phòng xông Oxy Hinoki mang đến cảm giác mới mẻ. Tại đây, hương thơm dịu nhẹ của gỗ thông Hinoki đánh thức mọi giác quan, đưa cơ thể bước vào trạng thái thư giãn sâu. Cùng với đó, hàm lượng oxy tinh khiết trong phòng có nồng độ cao hơn nhiều lần không khí bên ngoài cũng giúp tăng cường tuần hoàn máu, củng cố miễn dịch, cải thiện hệ hô hấp một cách hiệu quả.

Một chuyến đi không có quá nhiều hoạt động nhưng lại vừa đủ những khoảng lặng cần thiết. Hai vợ chồng anh Đức thong thả tận hưởng không gian riêng, rồi lại trở về bên nhau để nằm nghỉ, trò chuyện và khép lại một ngày bằng bữa ăn thực dưỡng tròn vị. Chưa đầy 24 giờ, cả hai đã kịp bước ra khỏi guồng quay tất bật, để cơ thể được thả lỏng, tâm trí chữa lành và tình cảm có thêm cơ hội để bồi đắp.

Trái ngược lựa chọn của anh Đức, với chị Thanh Hằng (38 tuổi, Hà Nội), Phương Đông Asahi lại là lời giải hoàn hảo cho bài toán vốn luôn làm chị đau đầu: du lịch gia đình đa thế hệ. Việc lựa chọn điểm đến luôn là thách thức khi cần dung hòa sở thích giữa các thành viên. Ông đã lớn tuổi, ngại di chuyển hay đi bộ quá nhiều; vợ chồng chị khát khao những liệu trình chăm sóc chuyên sâu để giải tỏa áp lực; trong khi các bé lại tràn đầy năng lượng, nhanh chán nếu thiếu đi hoạt động vận động thể chất.

"Mỗi lần lên kế hoạch là tôi lại quay mòng vì lịch trình của người này lệch với mong muốn người kia. Nhưng khi được đồng nghiệp giới thiệu Phương Đông Asahi, gánh nặng ấy trút bỏ hoàn toàn. Một điểm đến tích hợp đầy đủ trải nghiệm, như được "may đo" cho gia đình ba thế hệ chúng tôi vậy", chị Hằng chia sẻ.

Điểm khởi đầu chung của cả nhà là khoảng thời gian thư thái ngâm mình trong dòng khoáng nóng Onsen và khám phá chuỗi phòng xông Jjim Jil Bang, giúp làm ấm cơ thể, kích hoạt nguồn năng lượng tươi mới. Sau đó, không gian phức hợp phát huy lợi thế khi mỗi thành viên có thể tự do "tách đoàn" để tận hưởng sở thích riêng.

Hai ông cháu lựa chọn góc gắn kết là bể bơi bốn mùa, thỏa sức bơi lội trong làn nước xanh mát. Anh Duy - chồng chị Hằng tranh thủ giải phóng căng thẳng tích tụ bằng buổi tập tại phòng Asahi gym hiện đại, trang bị hệ thống máy chạy bộ điện, xe đạp trượt tuyết, máy tập ngồi đạp, khung gánh đùi trợ lực cùng giàn tạ đa năng. Cùng thời điểm đó, chị Hằng tự thưởng cho bản thân khoảng lặng thảnh thơi với liệu trình làm đẹp và chăm sóc da chuyên sâu, để cả tâm trí lẫn làn da đều được vỗ về trọn vẹn.

Mỗi người một lịch trình, một cách tận hưởng, không ai phải đánh đổi sở thích cá nhân để chiều theo cả gia đình. Đến cuối ngày, tất cả lại trở về bên nhau, mang theo những câu chuyện riêng để kể. "Lâu lắm rồi, cả nhà đi về ai cũng vui vẻ, khỏe khoắn vì nhàn, vì được làm điều mình thích", lời chia sẻ của chị Hằng là minh chứng cho sức hút của một điểm đến có thể dung hòa nhu cầu mọi lứa tuổi, biến kỳ nghỉ ngắn ngày thành chiếc cầu nối gắn kết tình thân.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện của vợ chồng anh Minh Đức hay gia đình chị Thanh Hằng, sự dịch chuyển từ xu hướng "đi nhiều" sang "nghỉ chất" đang dần định hình một phong cách tận hưởng mới. Trong bối cảnh nhịp sống hối hả dễ khiến con người kiệt sức, một kỳ nghỉ đúng nghĩa sẽ được đo đếm bằng khả năng chữa lành thể chất và tinh thần sau mỗi chuyến đi.

Sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa tiện ích từ tắm Onsen, xông hơi Jjim Jil Bang, spa trị liệu, bể bơi bốn mùa, nhà hàng cao cấp Asahi & Gasuto đến không gian xanh tĩnh tại, Phương Đông Asahi không chỉ đáp ứng mong muốn tái tạo năng lượng của mỗi cá nhân, mà còn nâng tầm trải nghiệm thành hành trình kết nối bền chặt. Đặc biệt, sự hiện diện của "ốc đảo xanh" ngay trong lòng phố thị chính là lời gợi mở hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một khoảng lặng chất lượng: tạm dừng lại để bước tiếp mạnh mẽ hơn và khiến mỗi ngày đều trở thành một kỳ nghỉ đáng giá trọn vẹn.

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