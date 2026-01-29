Ngày 29-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ đối tượng Ng. Ph. L. (SN 1975, ngụ xã Cẩm Mỹ) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng L. bị bắt giữ

Theo công an, cháu M. (SN 2013) sinh sống gần nhà L. Khi cháu M. qua nhà L. chơi thì L. nảy sinh ý đồ xấu.

Để thực hiện hành vi, L. nhờ bé đấm lưng và hứa sẽ cho tiền nên cháu M. đã nhiều lần đồng ý. Trong khi đấm lưng, L. thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu M.

Phát hiện sự việc, gia đình cháu M. đã trình báo cơ quan công an.

Làm việc với công an L. đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trong khoảng thời gian tháng 10-2025 và tháng 11-2025, L. đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục với cháu M.