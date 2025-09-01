Bất ngờ với thành tích, nhan sắc của "nữ du kích" tham dự A80 của TP HCM

"Tự hào quá Hóc Môn quê hương tôi", "Người dân 18 thôn vườn trầu mãi đỉnh", "Chúc các em hoàn thành nhiệm vụ", "Giữ sức khỏe nha các chiến sĩ ơi", "Đúng chuẩn con nhà người rồi"... đó là những lời bình luận trên mạng xã hội dành tặng cho 7 "nữ du kích" của huyện Hóc Môn (cũ) trước giờ lên đường làm nhiệm vụ tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (Lễ kỷ niệm A80).

Hậu phương "tiếp lửa" vô cùng đáng yêu

Bức ảnh chụp ông Đồng Tấn Thành và bà Nguyễn Thị Hiền (ngụ xã Bà Điểm) khoe con gái bất ngờ "viral" mạng xã hội. Nhiều người thay nhau "xin vía" có con giỏi và tài năng.

Bức ảnh "viral" trên mạng xã hội với nội dung: "Nhà có cô Út Thư đang đi diễu binh 2-9"

Nữ chính trong bức ảnh chính là Đồng An Thư (SN 2000, xã Bà Điểm). Thư đang tham gia đội hình khối nữ du kích miền Nam tại A80. Trước "giờ G", gia đình in ảnh và treo ảnh Thư tại quán cà phê của gia đình để tiếp thêm sức mạnh cho "nữ du kích".

Chia sẻ với phóng viên sáng 1-9, Thư cho biết hôm nay là buổi tập luyện cuối cùng, mọi người đã ôm nhau khóc rất nhiều. Thư cũng rất bất ngờ khi hậu phương ở nhà có hành động tiếp sức đáng yêu.

Thư từng là thủ khoa ngành thiết kế thời trang tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, nhận học bổng thạc sĩ 100%, du học Ý. Hiện tại Thư đang làm stylist cho các nghệ sĩ nổi tiếng, đồng thời cũng là chủ 2 quán cà phê tại TP HCM.

"Là 1 công dân Việt Nam mang niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ, tôi đã bị thu hút bởi sự trang nghiêm, kỷ luật và vẻ đẹp của các đội hình ở A50. Chính điều đó đã truyền cảm hứng để tôi quyết tâm đăng ký tham gia A80 lần này" - An Thư bộc bạch.

Thành tích đáng nể của Thư khiến nhiều người thay nhau "xin vía" học giỏi

Làm việc với người nổi tiếng, tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau đã giúp An Thư có nhiều nguồn cảm hứng, ý tưởng đậm bản sắc dân tộc Việt Nam

Thư hi vọng khối nữ du kích miền Nam sẽ thể hiện xuất sắc tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường của dân tộc. "Với mình, được tham gia diễu binh không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là cơ hội để lan tỏa tình yêu nước đến mọi người" - Thư cười tươi nói.

Tâm sự trước "giờ G"

Bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 2003, ngụ xã Bà Điểm) xúc động nhớ lại khi đoàn xe tiến vào Quảng trường Ba Đình lúc 3 giờ ngày 30-8, dưới cơn mưa, hình ảnh người dân miền Bắc chờ đợi, hô hào "Miền Nam đến rồi, Miền Nam đẹp quá!" đã khiến Tú vô cùng hạnh phúc.

"Chúng tôi được đi giữa lòng nhân dân, trong vòng tay yêu thương của mọi người. Mỗi bước chân là mỗi niềm tự hào" - Tú cười tươi nói.

"Nữ du kích" Nguyễn Thị Cẩm Tú sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt tại đại lễ A80

Cẩm Tú sở hữu ngoại hình xinh xắn với nụ cười rạng ngời

Tú kể từng nhận được giấy mời tham gia đội hình diễu binh A70, A50 nhưng vì bận lịch học nên đành lỡ hẹn. Giấy mời A80 được gửi đến nhà đúng thời điểm Tú vừa tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP HCM, cô nàng không chần chừ mà nhận lời tham gia ngay.

Trước ngày tổng duyệt, cả khối đã thức trắng để chuẩn bị và trang điểm. Áp lực lớn nhất là thời tiết nắng, mưa bất thường, song không thể cản bước chân của những cô gái trẻ.

"Sau hơn 3 tháng tập luyện, em thấy mình trưởng thành mỗi ngày, sống có trách nhiệm nhiều hơn. Hơn hết, em tự hào vì mình là một trong số người con của vùng đất Cách mạng 18 thôn vườn trầu, chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt lần này" - Tú khẳng định.

Ngoài giờ học, Tú còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện

Khác với Tú, Mai Nguyễn Phương Thảo (SN 2004, xã Đông Thạnh) đã có kinh nghiệm tham gia diễu binh tại A70. Thảo hiện là sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một. Gần đến ngày nhập học, Thảo viết email trình bày với nhà trường và được hỗ trợ tối đa.

Cô nàng cho biết rất bất ngờ khi gặp nhiều đồng hương tham gia diễu binh lần này. Nhờ đó, Thảo cảm thấy đỡ nhớ nhà, có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thảo cho rằng ở mỗi giai đoạn, mỗi vùng miền đều có cách thể hiện tình yêu nước riêng. Không nhất thiết phải làm những việc "đao to búa lớn" thì mới gọi là yêu nước.

"Mặc dù gia đình không thể ra Hà Nội, tận mắt chứng kiến con gái làm nhiệm vụ nhưng tôi tin chắc cả nhà sẽ xem qua TV và tự hào về tôi" - Thảo nói.

Mai Nguyễn Phương Thảo là một trong số 7 "nữ du kích" của huyện Hóc Môn (cũ) tham gia khối nữ du kích miền Nam tại A80