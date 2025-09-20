Victoria Beckham – bà xã của huyền thoại David Beckham vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi hé lộ loạt ảnh thời niên thiếu trong trailer bộ phim tài liệu mới mang tên Victoria Beckham.

Trong đoạn clip được Netflix giới thiệu hôm 17/9, nữ ca sĩ kiêm nhà thiết kế chia sẻ những hình ảnh chưa từng công bố từ lúc còn là một cô bé với mái tóc xoăn bồng bềnh, gương mặt hiền lành, đến khi xuất hiện trong trang phục múa màu vàng rực rỡ trên sân khấu trường học. Một số khung hình còn ghi lại khoảnh khắc cô bé Victoria vui đùa cùng chú mèo trắng hoàn toàn khác xa phong cách "Posh Spice" sang chảnh sau này.

Victoria thời niên thiếu

Trailer còn gây chú ý với video hiếm hoi Victoria biểu diễn trong nhà thờ khi mới 6 tuổi. Khi đó, cô diện chiếc váy vàng, say sưa xoay người theo nhạc. Đoạn băng được cha mẹ cô tìm thấy trong garage và giữ gìn suốt nhiều năm qua.

Victoria thừa nhận, thời đi học cô không phải là người nổi bật, thậm chí cảm thấy khá vụng về, song lại luôn nuôi trong mình niềm đam mê biểu diễn. "Tôi chỉ mong một ngày nào đó sẽ được công nhận", cô chia sẻ trong phim.

Bà xã của Beckham thời trẻ

Beckham và vợ hiện tại

Ngoài loạt hình ảnh tuổi thơ, trailer cũng ghi lại những giây phút yếu đuối của Victoria khi bắt đầu con đường thiết kế thời trang. Có cảnh cô bật khóc vì áp lực, cho thấy phía sau hào quang là những thử thách không dễ vượt qua.

Victoria Beckham là phim tài liệu dài 3 tập, khai thác cuộc đời và sự nghiệp của "nữ hoàng phong cách" – từ thời ca sĩ nhạc pop cùng Spice Girls cho đến khi trở thành nhà thiết kế thời trang và nữ doanh nhân quyền lực. Tác phẩm dự kiến phát sóng trên Netflix từ ngày 9/10 tới.