Nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn vừa công bố báo cáo thị trường thương mại điện tử quý I/2026, dựa trên 4 sàn lớn gồm Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop, ghi nhận tổng doanh số toàn thị trường đạt 148.600 tỉ đồng, tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước, với hơn 1,1 tỉ sản phẩm được tiêu thụ.

Số lượng nhà bán hàng tiếp tục gia tăng, đạt khoảng 490.900 shop, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy sức hút của thương mại điện tử vẫn duy trì, dù môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh hơn khi các quy định về thuế, phí, định danh và tiêu chuẩn vận hành được siết chặt.

Xét theo ngành hàng, ba lĩnh vực có doanh số cao nhất gồm làm đẹp (24.427 tỉ đồng), thời trang nữ (20.953 tỉ đồng) và nhà cửa - đời sống (18.246 tỉ đồng).

Về phân khúc giá, nhóm 100.000 - 200.000 đồng chiếm tỉ trọng lớn nhất với 24,8% doanh số, tiếp đến là dưới 100.000 đồng (21,2%) và 200.000 - 350.000 đồng (17,5%).

Trong quý I/2026, doanh số thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết giảm 2,7% so với năm ngoái

Trong quý, các thương hiệu tiêu dùng như Vinamilk, Mẹ Rô và Trung Nguyên đều ghi nhận mức tăng trưởng trên 100%.

Ở nhóm nhà bán, TH true mart Official Store và Ensure tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, đáng chú ý là thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết" giảm gần 3%.

Trước đó, trong năm 2025, "Ăn Cùng Bà Tuyết" là thương hiệu dẫn đầu ngành đồ ăn vặt trên các sàn thương mại điện tử, đạt doanh số khoảng 228,6 tỉ đồng, tăng 304% so với năm trước, với hơn 1,9 triệu sản phẩm bán ra.

Ngành đồ ăn vặt cũng là phân khúc lớn nhất trong nhóm bách hóa – thực phẩm, chiếm 21,7% thị phần doanh thu toàn ngành.

Top 5 thương hiệu đồ ăn vặt có doanh thu cao nhất gồm Mẹ Rô, Ăn Cùng Bà Tuyết, Bếp Chè Thái, Kam Yuens và Catsky Food.

"Ăn Cùng Bà Tuyết" là thương hiệu đồ ăn vặt gắn với hình ảnh bà Tuyết (tên thật Đỗ Thị Tuyết), thường được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi Bà Tuyết Diamond, quê ở Thái Nguyên.

Thương hiệu này nổi lên trên nền tảng TikTok với nhiều sản phẩm như chân gà rút xương, snack đùi gà mix vị, tăm cay… Các video giới thiệu sản phẩm, livestream bán hàng thường thu hút lượng lớn người xem.

Hiện kênh TikTok "Ăn Cùng Bà Tuyết" có hơn 3 triệu người theo dõi. Ngoài ra, một tài khoản khác là @batuyethanhvi cũng hoạt động kinh doanh, có khoảng 1,9 triệu người theo dõi và thường xuyên livestream bán hàng.

Tuy vậy, trong quá trình phát triển, thương hiệu này cũng từng vướng một số tranh cãi liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, vào tháng 6-2025, trang Facebook "Ăn Cùng Bà Tuyết" từng đăng thông báo về việc giải thể Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Ăn Cùng Bà Tuyết. Lý do được đưa ra là sau thời gian hoạt động, công ty gặp khó khăn và không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh.

Thông tin này khiến nhiều người thắc mắc khi thương hiệu vẫn bán được lượng lớn sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Cùng thời điểm đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin kênh "Ăn Cùng Bà Tuyết" tạm khóa giỏ hàng, làm dấy lên nhiều bàn luận.

Tuy nhiên, sau đó hoạt động bán hàng vẫn tiếp tục thông qua tài khoản @batuyethanhvi. Hiện kênh này vẫn livestream bán hàng mỗi ngày và duy trì hoạt động kinh doanh bình thường.