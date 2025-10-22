Bảo Nam: 17 Tuổi, cao 1.9m

Bảo Nam có mọi ưu thế sắc vóc từ bố - ca sĩ Quang Dũng và mẹ - hoa hậu Jennifer Phạm. 17 tuổi, đang học lớp 12 và cao 1,9m. Mới đây, hoa hậu Jennifer Phạm đã tặng cho Bảo Nam một món quà "khủng" nhân dịp Bảo Nam chuẩn bị thi vào đại học. Đó là chiếc ô tô để Bảo Nam chủ động hơn trong việc đi lại.

Trong ngày nhận xe, Bảo Nam cùng mẹ và cậu, dì. Con trai Jennifer Phạm tỏ ra thích thú với thiết kế cửa cánh chim của chiếc xe ô tô mẹ tặng. Bảo Nam còn lái thử, đưa mẹ cùng cậu, dì đi một vòng bằng xe mới.

Không chỉ sở hữu chiều cao và vẻ ngoài nổi bật, Bảo Nam còn có thành tích học tập xuất sắc. Cậu là thủ khoa trung học cơ sở (lớp 6-8) với số điểm tuyệt đối cho 3 năm học.

Bảo Nam còn có sở thích chơi đàn piano và các hoạt động thể thao ngoài trời. Nam ca sĩ Quang Dũng từng chia sẻ con trai Bảo Nam hiền lành, có chút nhút nhát giống bố. Khi sống ở Mỹ, gia đình cho Bảo Nam đi học võ để khỏe mạnh hơn.

"Lúc đầu chưa hiểu được con tôi thấy rất buồn và chạnh lòng, tôi sợ con không gần gũi mình. Tuy nhiên, sau đó suy xét lại tôi thấy đó là chuyện bình thường. Đứa trẻ đang sinh hoạt đúng lứa tuổi của nó, là quy luật tự nhiên của cuộc sống" - Quang Dũng bày tỏ.

Hoa hậu Jennifer Phạm đã có gia đình riêng với 3 người con. Cô từng đưa Bảo Nam về Việt Nam sống chung nhưng Bảo Nam thích ở Mỹ hơn. Dù không đam mê nghệ thuật song cậu có khả năng chơi đàn piano rất giỏi. Bảo Nam cũng đam mê khám phá khoa học và yêu thích máy móc công nghệ.