Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Bắc Ninh) vừa trao trả lại xe mô tô Honda SH125i biển số 29D1-417.43 cho anh Nguyễn Mạnh Linh, (SN1981, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau 10 năm bị mất trộm.

Phòng CSGT Công an Bắc Ninh trao trả lại xe mô tô cho anh Linh sau 10 năm mất trộm.

Ngày 7/11/2022, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang (cũ) tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện tài xế xe mô tô Honda SH125i gắn biển số 29B1-358.51 vi phạm giao thông đã giữ xe. Người vi phạm không có đăng ký xe, không chứng minh được nguồn gốc xe.

Sau khi Công an huyện Hiệp Hoà giải thể, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận, tổ chức xác minh làm rõ biển số gắn trên xe là giả, biển đúng của xe 29D1-417.43, chủ xe là anh Nguyễn Mạnh Linh, (SN 1981, trú tại số 42, ngõ 132 Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Phòng đã liên hệ để trao trả.

Tại cơ quan Công an, anh Linh cho biết, vào tháng 5/2015 do bất cẩn nên xe bị kẻ gian trộm cắp xe máy, dù đã trình báo công an để truy tìm nhưng chưa có thông tin. Sau 10 năm, anh Linh bất ngờ khi được lực lượng Cảnh sát giao thông liên hệ hướng dẫn thực hiện các thủ tục để nhận lại xe.

Trước đó, vào ngày 28/4 và ngày 16/6 Phòng Cảnh sát giao thông cũng đã trả lại xe 2 mô tô bị mất trộm cho chủ xe.