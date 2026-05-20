Trưa 20/5, mạng xã hội bất ngờ “dậy sóng” khi Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh đăng tải thông tin liên quan đến một chuyên án ma túy quy mô lớn, với hơn 70 đối tượng nằm trong diện điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Nội dung nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, tạo nên nhiều luồng thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội.

74 đối tượng bị bắt cùng Sơn Ngọc Minh

Trong danh sách được nhắc đến trong các bài đăng lan truyền, xuất hiện thông tin liên quan đến Sơn Ngọc Minh (SN 1990, quê Cần Thơ, nghề nghiệp ca sĩ). Sự xuất hiện của cái tên này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo nhiều bàn luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Sơn Ngọc Minh từng được biết đến là một trong những gương mặt ca sĩ trẻ nổi bật một thời, gây ấn tượng với hình ảnh thư sinh, giọng hát ấm áp và phong cách biểu diễn gần gũi.

Trong giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, anh từng tham gia một nhóm nhạc và có những sản phẩm âm nhạc được khán giả đón nhận. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực ca hát, nam nghệ sĩ sinh năm 1990 cũng từng thử sức trong lĩnh vực điện ảnh và tham gia một số dự án phim, cho thấy nỗ lực mở rộng hoạt động nghệ thuật đa dạng hơn trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, cùng thời điểm, mạng xã hội cũng đồng loạt nhắc lại mối liên hệ giữa Sơn Ngọc Minh và Miu Lê, khiến câu chuyện càng trở thành tâm điểm bàn luận.

Trước đó, cả hai từng có màn kết hợp đáng chú ý trên sân khấu Gala Nhạc Việt 2 - Con Đường Tình Yêu năm 2016 với ca khúc Chạm vào hơi thở . Đây là một trong những tiết mục song ca từng gây ấn tượng nhờ sự hòa quyện trong giọng hát và cảm xúc trình diễn, góp phần tạo điểm nhấn cho chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ Vpop thời điểm đó.

Miu Lê và Sơn Ngọc Minh từng cùng nhau biểu diễn (Ảnh chụp màn hình)

Ca khúc do nhạc sĩ Kiên Trần sáng tác, mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, giúp phần thể hiện của hai nghệ sĩ trở nên ăn ý trên sân khấu và để lại dấu ấn nhất định trong lòng khán giả yêu nhạc.

Hiện Miu Lê đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, liên quan vụ án xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà. Khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 6 người gồm Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, ca sĩ Miu Lê và Vũ Thái Nam; kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 6 người đều dương tính với chất ma túy.

Miu Lê và các đối tượng bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: CTTĐTCATPHP)

Quá trình khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titibeach, cơ quan công an thu giữ hơn 5 gram Ketamine, một lượng Ketamine và Cocaine cùng nhiều tang vật, dụng cụ liên quan.

Đến ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đồng thời khởi tố và tạm giam một số bị can liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định pháp luật.

Tổng hợp