Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tối thiểu 01 năm tiền lương cơ bản cho giáo viên mầm non công lập được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 03 - 05 tuổi.

Ảnh minh họa

Đề xuất hỗ trợ tối thiểu 1 năm tiền lương cơ bản cho giáo viên mầm non

Ngày 02/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết 218 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 03 đến 05 tuổi.

Tại Điều 18 dự thảo Nghị định thực hiện Nghị quyết 218 về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 03 - 05 tuổi, Bộ Giáo dục đề xuất về chính sách thu hút tuyển dụng đối với giáo viên mầm non và hỗ trợ đối với nhân viên cấp học mầm non như sau:

Điều kiện hưởng chính sách

- Giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 theo quy định của pháp luật thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 03 - 05 tuổi đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 03 - 05 tuổi, cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non được tuyển dụng ít nhất 05 năm.

- Nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập (kể cả hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế và những người trong thời gian thử việc) công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang làm nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 03 - 05 tuổi mà trong tháng có từ 15 ngày/tháng trở lên đi đến các thôn, bản, phum, sóc.

Mức hưởng chính sách

- Giáo viên mầm non được hưởng chính sách thu hút tối thiểu 01 năm tiền lương cơ bản.

- Nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non công lập được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng (kinh phí hỗ trợ không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội).

Như vậy, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 có thể được hưởng chính sách thu hút tối thiểu 01 năm tiền lương cơ bản.

Tức là mức nhận trợ cấp một lần tối thiểu bằng hệ số lương 2,1 x 12 tháng x 2.340.000 đồng (mức lương cơ sở hiện hành theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP) = 58.968.000 đồng.

Tuy nhiên, giáo viên mầm non tuyển mới theo đề xuất trên phải cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non được tuyển dụng ít nhất 05 năm và thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 03 - 05 tuổi đáp ứng nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 03 - 05 tuổi.

Ngoài chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, dự thảo này còn có các chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, thiết bị dạy học, phát triển đội ngũ.

Đồng thời, ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã có điều kiện khó khăn, khu đông dân cư, địa bàn có khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất; bảo đảm đến năm 2030 có 100% trường mầm non công lập ở các khu vực này, với 01 phòng học/lớp mẫu giáo.

Cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc xã khu vực I, II, III, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo có trẻ từ 03 - 05 tuổi bán trú có thể được hỗ trợ tiền mua đồ dùng, học liệu học tập, đồ dùng cá nhân với mức kinh phí 1.350.000 đồng/trẻ/năm học.

Các cơ sở có thể được hỗ trợ tiền điện, nước phục vụ học tập và sinh hoạt của trẻ từ 03 - 05 tuổi bán trú với định mức 5KW điện/tháng/trẻ và 1m3 nước/tháng/trẻ; được hỗ trợ kinh phí trông trưa đối với trẻ.

Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ được tính trên số lượng trẻ từ 03 - 05 tuổi ăn bán trú, tối thiểu 3,9 triệu đồng/tháng/45 trẻ.

Hỗ trợ chi phí cho trẻ từ 03 - 05 tuổi đang học tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng hợp pháp đang làm việc tại khu công nghiệp. Mức hỗ trợ chi phí học tập là 150 nghìn đồng/tháng, mức hỗ trợ tiền ăn trưa là 360.000 đồng/tháng.

Chính sách ưu đãi cho giáo viên mầm non từ 01/01/2026

Được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp cao hơn

Nhà giáo cấp học mầm non được hưởng chế độ tiền lương và phụ cấp cao hơn so với nhà giáo làm việc trong điều kiện bình thường theo điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Nhà giáo.

Được nghỉ hưu trước tuổi

Nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non nếu có nguyện vọng thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường nhưng không quá 05 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

(Căn cứ khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo)