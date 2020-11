Bất ngờ bảng xếp hạng Đại học khu vực châu Á của QS: Việt Nam tụt hạng

Tổ chức giáo dục QS (Quacquarelli Symonds) có trụ sở tại Vương quốc Anh vừa công bố kết quả xếp hạng các đại học tốt nhất trong khu vực Châu Á 2021 (QS Asia University Rankings 2021). Năm nay, Việt Nam có 11 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong số 634 cơ sở giáo dục đại học được Tổ chức này đánh giá là tốt nhất trong toàn Châu Á. Tăng thêm 3 cơ sở so với năm 2020.

Đó là là Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Kinh tế TPHCM. Như vậy, với 237 đại học và trường đại học của Việt Nam; đến nay có 4,64% cơ sở giáo dục đại học trong cả nước có tên trong bảng xếp hạng khu vực của Tổ chức này.

11 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt top xếp hạng Châu Á của QS.

Trong số 11 đại học và trường đại học của Việt Nam được xếp hạng năm nay thì ĐHQG TPHCM có hạng 158 (tụt 15 hạng so với năm 2020 là: 143), ĐHQG Hà Nội xếp hạng 160 (tụt 13 hạng so với năm 2020 là: 147), Trường ĐH Tôn Đức Thắng xếp hạng 163 (tăng 44 hạng so với năm 2020 là: 207), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xếp hạng 301-350 (tụt hạng so với năm 2020 là: 261-270), Trường ĐH Duy Tân xếp hạng 351-400 (tăng hạng với với năm 2020 là: 451-500 gần cả trăm hạng); ĐH Huế và ĐH Đà Nẵng cùng thuộc nhóm 401-450 (ĐH Huế tăng hạng so với năm 2020 là: 451-500, ĐH Đà Nẵng đã giữ được nguyên hạng); ĐH Cần Thơ xếp hạng 451-500 (tụt hạng so với năm 2020 là: 401-450).



Trường Đại học sư phạm Hà Nội có hạng 551-600 rất tốt so với một trường mới xuất hiện lần đầu. Các trường như Đại học công nghiệp TPHCM và Đại học kinh tế TPHCM đồng hạng 601+. Những trường đại học mới xuất hiện trong bảng này năm nay thì chưa có số liệu để so sánh sự tăng trưởng; nhưng việc xuất hiện được trong bảng này đã là thành công lớn của các trường này.