Theo thông tin từ Công an TP.HCM, liên quan vụ việc, trước đó ông H.H.N (SN 1982) cùng vợ đi bộ trên đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận thì bị một người đàn ông đi xe máy áp sát, giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, ông N. truy đuổi và bám giữ đối tượng. Trong lúc tìm cách tẩu thoát, nghi phạm kéo lê nạn nhân trên đường. Khi đến khu vực trước số nhà 12/5 Đào Duy Anh, đối tượng ngã xe.

Phát hiện vụ việc, lực lượng an ninh cơ sở đang làm nhiệm vụ cùng người dân đã phối hợp khống chế, bắt giữ đối tượng, đưa về Công an phường Đức Nhuận, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Huy Hoàng (SN 1972, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM) và thừa nhận hành vi cướp giật tài sản .

Theo cơ quan công an, Hoàng có nhiều tiền án, từng nhiều lần bị xử lý về hành vi cướp giật tài sản và các vi phạm pháp luật khác. Sau khi chấp hành xong án phạt, đối tượng tiếp tục tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Huy Hoàng để điều tra về tội “Cướp giật tài sản”, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.